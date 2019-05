Se loger en last minute

Week-end de clôture du festival de Cannes et de Grand Prix à Monaco, la Côte d’Azur vit comme chaque année son pic hôtelier en termes de fréquentation… et d’explosion des prix.

L’hôtellerie monégasque n’échappe pas à la règle ; dans la plupart des établissements, la contrainte est de réserver au moins trois, voire quatre nuits pendant la durée du Grand Prix.

Pour les retardataires qui cherchent à se loger samedi et dimanche soir en Principauté - et qui n’ont pas d’amis sur qui compter - la facture sera salée.

Quelques rares chambres sont encore disponibles sur le site des hôtels à Monaco. Et il faut mettre le prix. Au Métropole, la chambre est facturée 9 900 euros pour les deux nuits ; comptez 24 000 euros pour une suite. Au Fairmont, les prix commencent à 6 000 euros. Dans les établissements de la SBM, la réservation n’est plus possible que par téléphone, et la nuit démarre à 10 000 euros dans les palaces.

Une offre forte sur Airbnb

L’hôtel meilleur marché ? Au Novotel, il reste une chambre pour la nuit de dimanche, proposée à 1930 euros.

Sur le site Booking, des tarifs sont proposés pour le week-end : 3 650 euros au Port Palace, avec vue sur le port, 4 470 au Columbus à Fontvieille. Avec en bonus la possibilité - peut être - de croiser un pilote au petit-déjeuner.

Sur le site Airbnb, l’offre demeure importante en Principauté, mais aussi dans les communes limitrophes où les loueurs ont l’opportunité de faire la recette de l’année.

Exemple ? Pour deux voyageurs, un appartement à la Condamine est proposé 550 euros la nuit. Un autre logement annoncé « à 100 mètres de la grille de départ » est affiché à 1 088 euros la nuit. Une somme certes, mais moins chère qu’un tarif d’hôtel.

Pour trouver un bon plan, il faudra donc s’éloigner de la Principauté ce week-end… À moins que le bon plan soit de tester la belle étoile sur la plage du Larvotto ? Au risque d’être délogé par la Sûreté publique…