Saviez-vous que le mois de novembre était autrefois entièrement consacré aux morts?

Novembre s’ouvre par la Toussaint et la Fête des Morts qui forment un tout inséparable.



Bien que la fête du Jour des morts fût décidée au IXe siècle, il fallut attendre 1915 et la Grande Guerre pour la voir inscrite définitivement dans le calendrier de l’Église universelle.



En Provence, lorsqu’on se couchait la veille du Jour des Morts, la maîtresse de maison avait soin de préparer la lampe des morts. Pour ce faire, elle versait de l’huile dans une assiette pour y placer une mèche qui était tenue droite par un gros morceau de sel. Cette lampe devait brûler pendant toute l’octave de la Toussaint.



On posait sur la table où l’on avait mis un couvert, du pain, du vin et du sel à l’attention des défunts qui devaient revenir cette nuit-là dans leur ancienne demeure.



Les Provençaux affirmaient que leurs morts entraient parfois chez eux, au petit matin du Jour des Morts, en tenant à la main des cierges enflammés en guise de flambeau!

Le respect du grand âge

En Provence, si certains vieillards voyaient venir la mort avec tranquillité, d’autres au contraire, en avaient peur. On disait de ceux-là: "A poou de la Garamaudo!" ("Il a peur du loup-garou!"), ou encore "A poou de la camuso!" ("Il a peur de la camuse", soit de la Mort personnifiée et dépourvue de nez).

Aussi, lorsqu’on interrogeait un paysan sur l’âge de sa vieille mère, il restait toujours évasif: "Cresi que duou aver sept croux!" ("Je crois qu’elle doit avoir sept croix!", soit soixante-dix ans). En général, on faisait en sorte de ne pas demander son âge à une personne âgée et, si on le connaissait, de ne pas le divulguer. C’était risquer de précipiter l’heure de sa mort.



Mais, quand on s’extasiait sur le grand âge d’une personne, on disait: "A de beous Caramantrans!" ("Elle a de beaux Caramantrans", ce qui signifiait qu’elle avait vécu de nombreux carêmes) ou encore "Sabez, brave fremo, que duvez aver un fier paquet d’armanachs!" ("Savez-vous, bonne femme, que vous devez avoir un fameux paquet d’almanachs!"). Enfin, on appelait Martin Salat un homme très âgé, en référence à Mathusalem.

Toutefois, on avait jadis en Provence un grand respect à l’égard de la vieillesse. Au fil des années, après tant d’expériences heureuses et malheureuses, les vieux avaient acquis une sagesse que l’on respectait. Ils avaient sué sang et eau pour arracher à la terre de quoi nourrir leur progéniture et lui enseigner ce que des générations s’étaient attaché à leur transmettre.

Le Jour des Morts

On ne travaillait jamais le Jour des Morts. Si quelques pêcheurs de la côte provençale s’y risquaient, ils retiraient des cadavres de leurs filets. Il se dit qu’à Menton, ce fut une tête de mort que l’un ces pêcheurs remonta dans son filet. Tête qui ne manqua pas de lui faire des reproches.

Le matin du 2 novembre, tout le monde se rendait à l’église pour assister à l’office. Gare à ceux qui faisaient la grasse matinée! On disait que les morts venaient les rappeler à l’ordre la nuit en tirant leurs couvertures. Puis, au cours de la journée, ils venaient tirailler les vêtements des paresseux.



Après l’office, on allait placer des petites lumières sur les tombes et prier pour que les âmes des défunts entrent au paradis et ne reviennent jamais titiller les vivants.

Le soir du 2 novembre, les enfants pauvres allaient frapper de maison en maison pour demander des morts, c’est-à-dire pour réclamer quelques vivres. On leur offrait toujours des fruits secs, du pain et du fromage. Parfois du vin et de l’argent.



Refuser la charité eût été préjudiciable pour les défunts de la maison. En résumé, tout le mois de novembre était consacré à la mort et aux coutumes qui l’entouraient.

Source: Almanach de la mémoire et des coutumes de Provence.