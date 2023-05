Ruddy Aboab, le Niçois expatrié en banlieue parisienne devenu le directeur de l'antenne de la radio FIP

Ruddy Aboab, 42 piges, est un Niçois et fier de l’être. Voilà plus d’un an que l’homme est le directeur d’antenne de Fip, une radio du groupe radio France pas vraiment comme les autres. Ruddy aime souligner qu’elle est "unique au monde" puisque la station n’a pas de grilles de programmes et passe, 95% du temps, de la musique.

"Nous sommes une station artisanale puisque nous programmons de la musique de manière manuelle. Chaque matin, nos programmeurs partent d’une page blanche", étaye Aboab. Fip diffuse de la musique de tous les genres, de toutes les époques, de tous les courants avec comme seule prisme la qualité. Les douze programmateurs musicaux sont des génies et n’ont rien à envier aux algorithmes de Spotify, Deezer et Apple Music.

350 morceaux différents chaque jour

Chaque jour, Fip propose 350 morceaux différents, 2.500 par semaine, avec un fil rouge simple et efficace. Un seul passage par titre et une seule chanson par artiste. "C’est un peu le modèle des radios libres des années 1980, c’est une radio qui parle à tout le monde", poursuit Aboab. Ruddy Aboab est justement un homme des années 1980. Il voit le jour en 1980 à Nice, à la clinique Saint-Thérèse. Son grand-père est directeur technique et animateur sur Radio Shalom et, le jour de l’anniversaire de Ruddy, il n’hésite pas à glisser une petite attention à son petit-fils sur les ondes.

L’Arcadia et le parc Impérial

La famille Aboab vit à L’Arcadia, cette résidence très connue des joueurs de l’OGC Nice, boulevard Napoléon-III. Sur place, le petit Ruddy se lie d’amitié avec la famille du joueur Philippe N’Dioro et tout ce petit monde se retrouve sur la plage de Juan-les-Pins pour écouter les groupes d’artistes brésiliens locaux. Pour Aboab, Nice, c’est l’insouciance, le soleil, la famille, le tennis au parc Impérial, les virées au stade du Ray, Isola 2000 mais aussi les bases d’une solide culture musicale.

"Mes parents m’ont emmené très rapidement à des concerts, rembobine-t-il. J’ai des flashs de Serge Gainsbourg sur les épaules de mon père au Théâtre de Verdure, Miles Davis à Cimiez pour le Nice Jazz Festival, Michael Jackson en 1988..."

L’enfance douce et curieuse de Ruddy change quand il a 15 ans car, pour des raisons professionnelles, la famille Aboab s’installe à Antony, en banlieue parisienne. "Le choc est monumental, les premiers mois sont compliqués, je n’ai plus de repères, plus la mer, plus mes grands-parents à côté."

Un homme de musique et de radio

À toutes les vacances scolaires, Ruddy retourne sur Nice où la majorité de sa famille réside. Sur place, il fonde même, le temps d’un été, un groupe de rap avec un ami d’enfance: L’Union sacrée. Car Ruddy est un homme de musique et de radio. Il aime le souligner. Le répéter. À Paris, il découvre un autre monde mais aussi une autre scène culturelle dans laquelle le magazine "Nova Mag" est prépondérant mais aussi les radios libres de l’époque: Skyrock, Générations, Radio Nova et... Fip.

À 20 ans, alors qu’il s’occupe des relations presse d’une boîte parisienne, il donne, au culot, son CV au patron de la station de Radio Nova. Le début d’un mariage qui va durer plus de 18 ans et durant lequel il va, petit à petit, gravir les échelons de la station jusqu’à en devenir une sorte de directeur artistique. Son héritage? "Les Nuits zébrées", une émission culte qui, un vendredi par mois, permet à des groupes en live, gratuit, en direct à la radio, de jouer dans toutes les villes où Nova émet.

À plus de 40 ans, Aboab est finalement débauché par Fip début 2022. Une station qui lui correspond pleinement. "L’entièreté de la radio est dédiée à la musique", clame-t-il. Au-delà de la bande FM, la station possède dix webs radios spécialisées dans un genre, du metal au jazz en passant par l’electro tout en produisant des podcasts originaux dont le dernier, consacré à l’artiste peinte new-yorkais Jean-Michel Basquiat, est un petit bijou.

À 42 ans, le petit Niçois de L’Arcadia mesure le chemin parcouru et continue son aventure musicale. "J’écoute de la musique tous les jours et Fip a quelque chose de particulier, on peut passer de Georges Moustaki à Kendrick Lamar en passant par November Ultra et la bande originale d’un film de Lautner", conclut-il.