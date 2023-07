Le spectacle "Duel Reality" revisite Roméo & Juliette dans l’univers du cirque

C’est une histoire qui fait recette depuis des siècles. Celle d’un amour impossible entre une fille et un garçon déchirés entre leur passion et la haine que se vouent leurs familles. La légende de Roméo & Juliette fait recette depuis des siècles et sert de trame à Duel Reality, un spectacle que Nicolas Jelmoni présentera les 16 et 17 septembre au Grimaldi Forum.

Avec sa société 8 STARS Monaco, le performeur et directeur artistique propose depuis trois ans, des spectacles un peu différents dans l’offre culturelle monégasque. Celui de septembre conjugue tout ce qu’il aime: les arts du cirque et le spectacle vivant dans lequel il s’est réservé le rôle de Roméo.

Huit disciplines de cirque sur scène

De la piste du Festival international du cirque de Monte-Carlo, où il a été primé en 2016, aux scènes de cabaret et de spectacle du monde entier, Nicolas Jelmoni continue son chemin artistique, entamé à l’enfance en Principauté, où il pratiquait la gym avant de se former dans les arts du cirque, au Québec.

Le spectacle Duel Reality résume sa discipline en racontant de manière acrobatique l’histoire de Roméo & Juliette. "Nous sommes dans le cirque contemporain pur, avec ce spectacle pour tous les publics, où la performance sportive se mêle à l’histoire, avec huit différentes disciplines de cirque représentées." Principalement relevant de l’effort physique, entre l’acrobatie et la force.

Le défi est aussi d’habiter la Salle des Princes, la plus grande scène du pays. Nicolas Jelmoni en atteste. "Les précédents spectacles, nous avions dans une tente éphémère installée sur le parvis du Grimaldi Forum, en mode cabaret. Là c’est autre chose."

Une troupe cosmopolite

Dix artistes sur scène, originaires de Belgique, de Suède, du Japon, du Canada et des États-Unis forment le casting du show créé par la compagnie canadienne de cirque contemporain "Les 7 doigts de la main" - qui présente actuellement une trentaine de spectacles différents dans le monde - et mis en scène par Shana Carroll.

Initialement, Duel Reality a été monté en 2020 pour animer les soirées à bord des paquebots de la compagnie de croisières Virgin. Il est toujours joué à bord de deux bateaux. Et une troisième version vient d’être mise sur pied pour être proposée dans les théâtres d’Europe et d’Amérique du Nord. Les répétitions viennent de s’achever au Canada, et la troupe se rodera à Edimbourg en Écosse dans quelques jours, avant d’arriver à Monaco. Où elle espère que le public basculera dans son univers.