"Rire permet de prendre du recul": La Bajon prochainement au Festival du rire à Saint-Raphaël

Elle n’a pas peur de dire les choses. La Bajon, de son vrai nom Anne-Sophie Bajon, a ce qu’on appelle un humour engagé et manie parfaitement l’ironie. Elle s’attaque à l’actualité, aux personnalités publiques, à la politique… Après sa web-série Souad fait le bilan en 2010, puis la chronique Souad TV, La Bajon se lance la même année dans l’écriture de son premier spectacle Ça va piquer. Mais c’est surtout ses vidéos YouTube – visionnées des millions de fois – qui vont vraiment lancer sa carrière en 2017. Cette année, l’humoriste est de retour sur scène avec son dernier spectacle Extraterrienne qu’elle présentera au Festival du rire à Saint-Raphaël, puis à La Ciotat, Lorgues et au Cannet.

Pourquoi Extraterrienne?

C’est un vrai voyage. On se retrouve à l’intérieur d’une navette spatiale et notre but est de pérenniser l’espèce humaine. Sur scène, je joue le spationaute mais j’incarne aussi d’autres personnages. Chacun d’entre eux est là pour résoudre un problème qu’il y a dans le monde: la famine, la crise du logement, la dette mondiale… Mon but est d’aller au-delà du rire pour proposer de vraies solutions.

L’humour a-t-il toujours fait partie de votre vie?

J’ai ça en moi depuis que je suis toute petite, je pense que c’est ma nature. J’ai découvert les textes de Molière quand j’étais jeune et j’ai eu un coup de foudre pour ses pièces. J’ai ensuite fait partie d’une troupe de théâtre où je pratiquais l’improvisation. Faire rire les autres est devenu une drogue.

Qu’est-ce qui a été le tournant dans votre carrière?

Ce qui m’a fait connaître du grand public, c’est la vidéo que j’ai publiée sur mes réseaux en 2017 où je joue l’avocate de Penelope Fillon. En une seule nuit, je suis passée de 5.000 fans sur ma page Facebook à 150.000. J’ai pu me rendre compte que je me sentais plus forte lorsqu’il y a un message profond dans mes sketchs.

Vos sujets sont engagés, en lien avec la société…

Avant, je faisais déjà des vidéos dans lesquelles je jouais des métiers que j’avais envie de mettre en valeur: facteur, médecin… Je préfère parler des sujets de société plutôt que parler de moi, c’est un véritable choix. Je ne veux pas que mes spectacles soient égocentriques.

Quels sujets vous inspirent le plus?

L’injustice, c’est ce qui me touche le plus. Je m’inspire aussi beaucoup de l’actualité. Dernièrement, j’ai joué une personne âgée pour parler des Ehpad, j’ai parlé du scandale Orpea, j’ai fait une vidéo Spationaute pour parler d’écologie…

Certains vous comparent même à Coluche…

C’est très flatteur parce que j’ai grandi avec ses sketchs. Je pense qu’on se ressemble parce qu’on rit de tout, sans exception et sans avoir peur. Et puis, il y a ce côté humain qu’on a tous les deux.

L’humour noir, la provocation, la satire… Un terrain risqué?

Oui, forcément. On doit quand même faire attention à ce qu’on dit pour ne pas être dans la diffamation. Pour l’instant, je n’ai encore jamais été censurée!

L’humour peut-il avoir un impact sur la société?

Mon rôle est de rendre la société moins anxiogène. Le fait de rire de l’actualité permet de redonner espoir et de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe.

Prochaines dates:

> Mardi 4 octobre à 20h30. Salle Félix Martin à Saint-Raphaël. Complet.

> Jeudi 23 mars, à 20h. La Chaudronnerie, à La Ciotat. Tarifs: 30 euros, réduit 30 euros.

> Samedi 8 avril, à 20h45. Espace Mitterrand, à Lorgues. Tarif: 15 euros.

> Dimanche 4 juin, à 20h30. La Palestre, au Cannet.