Richard Galliano and Friends en concert le 29 novembre

La ville de Beausoleil accueillera Richard Galliano and Friends le vendredi 29 novembre, à 20 h 30, au Centre Culturel Prince Jacques.

Richard Galliano est à ce jour l’unique accordéoniste concertiste à enregistrer pour le label Deutsche Grammophon, une référence en matière discographique. Il a déjà enregistré plus de 50 albums sous son nom et a collaboré avec un nombre impressionnant d’artistes et de musiciens prestigieux : Chet Baker, Wynton Marsalis, Michel Portal, Serge Reggiani, Claude Nougaro, Barbara, Juliette Greco, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg ou Nigel Kennedy.

En 1997, il est récompensé par une Victoire de la Musique Jazz pour son album New York Tango. Il l’est à nouveau en 1998 pour l’album Blow Up, enregistré en duo avec Michel Portal. Pour ce concert, il convie des amis musiciens classiques à se produire à ses côtés pour présenter avec eux un répertoire à mi-chemin entre classique et contemporain.

De Vivaldi à Piazzolla

Le premier d’entre eux est déjà connu du public beausoleillois, il s’agit du flûtiste Massimo Mercelli, ancien élève d’André Jaunet et de Maxence Larrieu, qui a depuis fait son chemin.

Son grand talent d’instrumentiste lui vaut le privilège d’être le dédicataire de quelques-uns des meilleurs compositeurs de notre temps, tels Philip Glass, Ennio Morricone ou Giovanni Sollima.

Tout au long de ce concert, les deux solistes seront accompagnés par le quintet à cordes “I Solisti Aquilani”, qui apporte son caractère à l’orchestration de pièces très connues - Les Quatre Saisons de Vivaldi - ou à celles, plus contemporaines, de Piazzolla et Sollima.

Deux compositions de Richard Galliano, dont l’une est dédiée à Massimo Mercelli, seront interprétées : le concerto pour flûte et orchestre intitulé Jade ainsi que La Valse à Margaux.