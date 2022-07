Revivez en images la soirée rock du gala Fight Aids Monaco

Dress code respecté pour la princesse Stéphanie, qui a pensé son look rock avec un tee-shirt à l’effigie de Freddie Mercury. Autour d’elle, réunis comme chaque année à l’occasion de cette soirée, ses trois enfants : Camille Gottlieb, Pauline et Louis Ducruet qui soutiennent toutes les actions de leur mère, et particulièrement celles de Fight Aids Monaco, association fondée en 2003 en Principauté.