Replongez dans le Monaco des années 1925 à 1972 ce jeudi grâce à des vidéos d’époque inédites

Der des ders! Les équipes de l’Institut audiovisuel proposent jeudi 13 juillet à 18h30, leur ultime séance de projection pour mettre en lumière un patrimoine cinématographique monégasque, des films amateurs 9,5 mm tournés à Monaco entre 1925 et 1972. Une séance comme un écho à l’exposition présentée dans les murs de l’Institut qui retrace l’histoire du Pathé-Baby, premier objet permettant de filmer et de faire un cinéma chez soi au début du XXe siècle.

En 1925 en Principauté, les amateurs se fournissent à la boutique Riviera Photo, de Joseph Tournay rue Grimaldi. Lui-même et son ami François Guidi s’équipent de ces caméras Pathé et mettent en scène sur le boulevard Albert-Ier un petit film de type publicitaire et filment surtout des moments de loisirs, de bonheur en famille ou entre amis.

Dans les films référencés et tournés entre 1932 et 1950 en Principauté, les amateurs capturent des événements petits ou grands de leur existence sans autre arrière-pensée que d’en garder l’empreinte. Ce qui permet, presque un siècle plus tard, de retrouver en arrière-plan, l’urbanisme tant transformé de la Principauté.

Dans les bandes datées des années 1950 à 1972 confiées à l’Institut audiovisuel, on découvre le travail de clubs de cinéastes amateurs, à la façon d’actualités filmées locales. Mais aussi des images animées de vacanciers qui ont séjourné à Monaco avec leur caméra 9,5 mm et capté les activités estivales balnéaires des années 1970, souvent en couleurs.

Savoir +

Séance jeudi 13 juillet, à 18h30, à l’Institut audiovisuel. Tarif: 5 euros. Réservation conseillée via téléphone 97.98.43.26 ou info@institut-audiovisuel.mc​