Rencontre avec David Cozette, l’éternelle voix du basket qui revient au commentaire sportif après une parenthèse dans l’hôtellerie varoise

Quand on a grandi dans les années 1990, le basket-ball n’avait pas beaucoup d’exposition en France. Alors les voix qui commentaient les exploits de Tony Parker étaient rares. Il y a les pionniers, George Eddy et Jacques Monclar, et puis ceux qui ont grandi dans les pas de ces deux monstres sacrés. Parmi eux, on retrouve David Cozette, qui office aujourd’hui sur Skweek, la plateforme 2.0 numéro 1 sur le basket européen.

Passé par Canal+, L’Équipe et SFR, Cozette a roulé sa bosse. Et rien ne semble l’effrayer puisque, jusqu’à peu, il était également le patron d’un hôtel en bord de mer dans le Var, le Bor, du côté d’Hyères, une autre terre de basket. "On passe la main après quatre ans à bosser comme des fous sur ce projet", lance David Cozette. Il faut dire que Skweek a tapé fort en s’adjugeant les droits du basket français en plus des matchs européens. Du coup, Cozette est à l’antenne plusieurs fois par semaine et mener de front deux vies aussi intense est apparu plutôt complexe. Malgré tout, l’ancienne voix du basket-ball sur Canal+ "revit" sur Skweek.

Il commente la Dream Team en 1992

Entre la balle orange et lui, c’est une histoire d’amour. "J’ai joué, gamin, dans la banlieue de Rouen mais je n’avais pas le niveau pour faire carrière." Le jeune David se lance dans le journalisme. Ainsi, il déboule au sein d’Europsport, fraîchement lancée en France, en 1992. "Je commente la Dream Team au JO de Barcelone, je ne m’en rends pas compte du haut de la naïveté de mes 20 ans." Dans cette nouvelle rédaction dynamique, "un centre de formation" comme il aime le rappeler, une jeune génération de journalistes se fait la main: Cyril Linette, Denis Brogniart, Jean-Charles Sabattier, Christophe Josse. Et puis les portes de Canal+ s’ouvrent rapidement. "Les plus belles années de ma vie", rembobine Cozette. "J’ai commenté avec George Eddy, mon modèle, pendant de nombreuses années, et notamment les grandes heures de l’équipe de France de la génération Tony Parker."

Mais au milieu des années 2010, Canal et le basket manquent le cochent. Le rugby s’engouffre dans la brèche médiatique que le basket n’ose pas prendre. Alors que la NBA s’envole, le basket français se retrouve dans l’obscurité. Sans diffuseur ou presque. David Cozette préfère quitter Canal+ plutôt que d’atterrir dans un placard. "J’ai préféré me faire confiance." Et il a raison. Il rebondit au sein de la rédaction de L’Équipe pour laquelle il commente des matchs tout en signant des papiers dans l’édition papier. "Un rêve de gamin", se souvient-il.

De retour sur Skweek

Dans la foulée, SFR rachète les droits du basket et tente une exposition sans les moyens et le savoir-faire de Canal +. David Cozette est de l’aventure. "Je n’étais pas super à l’aise, je pense que l’on ne s’est pas trouvé. Et je n’avais pas fait le deuil de Canal+", confesse-t-il.

Avec sa femme, qui vient de quitter TF1 après deux décennies, ils décident de se lancer dans une drôle d’aventure: investir dans l’hôtel Bor, du côté d’Hyères. L’établissement ouvre mi-mars 2020. Trois jours avant le confinement... "Cela a rendu cette aventure encore plus folle", rigole Cozette. Alors qu’il commence à faire une croix sur sa vie de commentateur, un déplacement privé pour un match des Bleus à Montpellier lui remet le pied à l’étrier. Un simple message sur Twitter l’amène à rentrer en contact avec Oleg Petrov, l’ancien président de l’AS Monaco et boss de Skweek, la nouvelle plateforme qui diffuse le basket européen. Et revoilà David Cozette où il se sent le mieux: aux commentaires d’un match de basket.

"En étant privé de ça pendant un moment, je me rends compte à quel point je suis un privilégié. J’ai juste envie de prendre du plaisir, commenter, voir les joueurs après les matchs, savourer. Je me sens encore plein de passion, j’ai le sentiment d’avoir débuté hier."