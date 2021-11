Remarquée dans The Voice 8 la Niçoise Laure Giordano signe un premier single

Gracieux bout de femme au ravissant minois et à la voix étonnante, Laure Giordano ne se contente pas de ses évidents atouts naturels. Du haut de ses dix-neuf printemps, cette passionnée, rencontrée en compagnie de son coach Samuel Garcia au studio Marylin à Cagnes-sur-mer, possède une force de travail phénoménale.

Dès l’âge de douze ans, elle se lance à un rythme effréné dans les cours et concours de chant, jusqu’à acquérir un statut professionnel en 2018-2019.

Mue par cette fibre artistique qu’elle possède depuis l’enfance: "J’ai toujours eu un goût prononcé pour le dessin également. Quant au chant, c’est une camarade de classe qui, à force de m’entendre pousser la voix en cours, m’a proposé de passer le casting du concours Passion chant avec elle à Nice. Je ne l’ai pas gagné, mais le jury m’a assuré que j’avais un potentiel. Cela m’a encouragée à prendre des cours avec Gwladys Fraioli. Puis je me suis initiée aux bases du lyrique avant de revenir à d’autres genres."

Portée par le soutien inconditionnel de ses parents (en particulier celui de Patrick, son père, toujours très présent à ses côtés!) Laure est repérée deux ans plus tard par le directeur de casting Bruno Berberes. "Je venais juste de remporter un concours de chant, le Vocal tour, qui m’a permis de faire un stage à la MAI (Musique Academy International). En voyant ma prestation finale, Bruno Berberes m’a dit: ‘‘tu as compris que le sens était primordial par rapport au son, ne change plus jamais cela!’’ Il m’a conseillé d’arrêter les concours de chant, car j’étais devenue une véritable machine de ce côté-là."

Suivant les recommandations de celui qui avait déjà découvert Louane, Laure tente l’aventure The Voice 8 et sera choisie par l’un des coachs, Mika. Si elle ne remporte pas le télé-crochet, elle sera en revanche retenue pour jouer la doublure de Bernadette Soubirou dans la comédie musicale Bernadette de Lourdes. Alors qu’au départ elle n’avait été pressentie que pour jouer un rôle secondaire! Face à l’évidence de son talent, la distribution a été modifiée.

Très consciente d’avoir été jusqu’à présent "au bon moment au bon endroit", Laure poursuit sa progression artistique en s’attachant autant à la justesse des émotions, qu’à celle de la note. "Le côté technique est important, mais il faut savoir oublier l’outil, être dans un certain lâcher-prise pour libérer tout ce que l’on a en soi ", assure-t-elle. C’est dans cet état d’esprit qu’elle fait un premier titre, une reprise de Ma philosophie, d’Amel Bent, en collaboration avec Les Amis du Bercail, une association d’aide aux victimes de violences conjugales. Lors de Artiste au grand cœur, Laure annonce qu’une partie des bénéfices sera reversée en faveur de cette cause.

"C’était une expérience très forte, à la fois parce que je suis très sensible à tout ce qui concerne les femmes mais aussi parce que c’était la première fois que je faisais un clip, que je passais en radio, à la télé. La première fois que je me suis entendue dans ma voiture, je me suis mise à pleurer! "

Un carton sur YouTube

Forte de tout cela, la chanteuse azuréenne vient de dévoiler le single de son premier album, Y’aura des jours, composé et réalisé par John Mamann. Un titre frais et à l’état d’état d’esprit très Génération Z, passé en coup de cœur sur Chérie FM et qui cartonne sur YouTube, avec plus de 300.000 vues dans les quinze jours qui ont suivi sa sortie! Tout en étant impatiente de dévoiler la suite de cet opus, Laure Giordano s’est déjà attelée à un autre projet. Avec une sacrée pointure, en la personne de Jean-Félix Lalanne. Cette jeune artiste dont le talent n’a d’égal que l’humilité n’a décidément pas fini de faire parler d’elle!