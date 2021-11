"Redonner l’envie de fréquenter les salles": À Monaco, le Grimaldi Forum repart de plus belle

Benjamin Biolay, Carla Bruni, Josiane Balasko, Francis Cabrel, Iggy Pop, Christophe Maé... et même la troupe du spectacle pour enfants Pat’Patrouille : leur point commun ? Ils seront tous sur les planches du Grimaldi Forum cette saison. L’établissement du Larvotto déroule une programmation dense et éclectique pour la saison 2021-2022, comme on l’avait plus vu depuis longtemps. Un signe positif pour marquer le retour du spectacle vivant et la venue d’artistes en Principauté. Une façon aussi de donner un contrepoint à l’étude portée par le ministère de la culture en France, qui indique une érosion des pratiques culturelles chez les Français et une timide reprise. En chiffres, les salles de spectacles auraient perdu 38 % de leur public. Si Monaco a été une « bulle d’exception » comme le rappelle la directrice générale du Grimaldi Forum, Sylvie Biancheri, qui a pu accueillir à nouveau le public dès la rentrée 2020, les résultats de l’exposition Giacometti cet été et ses « seulement » 32 500 visiteurs semblent traduire cette frilosité toujours en cours dans les pratiques culturelles. L’heure est à renverser la vapeur ? Sylvie Biancheri y croit. Interview.