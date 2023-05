Ramiter, crush, boboïser, greenwashing... Voici le cru annuel de nouveaux mots dans les dictionnaires

C'est une tradition qui, chaque année, nous amuse et nous surprend parfois: le dernier cru des nouveaux mots qui vont intégrer Le Petit Larousse et Le Petit Robert, édition 2024 (à paraître ce 11 mai) est arrivé. Des mots parfois intrigants pour certains, mais qui reflètent malgré tout l'évolution de la société. Cette année, la sélection fait la part belle à la lutte climatique, aux réseaux sociaux, à quelques anglicismes ou encore à l'actualité.

Dans cette dernière catégorie, on retrouve des termes qui ont fait la une des journaux, comme mégabassines, en écho aux récents affrontements sur le sujet à Sainte-Soline, ou encore nasser, un mot qui fait référence à la technique de maintien de l'ordre contestée par les manifestants contre la réforme des retraites.

Toujours du côté des luttes, celle contre le réchauffement climatique occupe aussi une large place, avec notamment le terme anglophone greenwashing, qui renvoie au désormais bien connu procédé marketing utilisé par les grandes enseignes visant à se donner une bonne image environnementale, tout comme dette climatique.

D'autres termes rentrent dans les dictionnaires pour accompagner l'évolution de la société, tels que le localisme, "doctrine prônant la proximité des échanges économiques [...]", le home staging, "opération de mise en valeur et de dépersonnalisation d'un bien immobilier dans le but d'en faciliter la vente", mais aussi l'adjectif instagrammable, pour qualifier les objets "dignes d'être photographiés" avant d'être partagés sur le réseau social.

On peut aussi citer le crush, terme souvent utilisé par les adolescents pour désigner un coup de coeur, le mot boboïser, défini par le Petit Larousse comme étant "souvent péjoratif" car employé pour montrer les "aménagements répondant aux aspirations des bobos", ainsi que, peut-être plus étonnant, se ramiter, c'est à dire "redevenir amis".

La liste est encore longue, avec également "complosphère", "aquaponie", "métavers", "bader", "ghoster", "mégenrer", "cryptoart", "microplastique", "mochi", "bibimpab"... Ce sont pas moins de 150 mots qui étofferont Le Petit Larousse cette année, et le nombre est similaire en ce qui concerne Le Petit Robert.

Dans les noms propres, Elisabeth Borne, IAM, Karine Viard...

Dans les pages dédiées aux noms propres des deux prestigieux ouvrages, de nombreuses personnalités font également leur entrée.

Dans le Petit Larousse, des cinéastes et acteurs arrivent en force, avec comme têtes d'affiche l'actrice française Karine Viard, le cinéaste américain Paul Thomas Anderson et l'acteur britannique sir Kenneth Branagh, qui a joué dans "Harry Potter" ou encore plus récemment dans "Tenet".

Les sportifs ne sont pas mis de côté, et sont représentés par les patineurs Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis, champions olympiques aux JO d'hiver de Pékin l'an dernier. A noter également l'entrée du groupe de hip-hop d'origine marseillaise IAM, du lauréat du Goncourt 2020 Hervé Le Tellier, mais aussi de Stella McCartney, célèbre couturière britannique.

Le Petit Robert a mis l'accent sur les hommes et les femmes qui ont fait l'actualité, notamment politique avec l'arrivée de la Première ministre Elisabeth Borne et du nouveau roi Charles III, tout juste couronné le week-end dernier. Niveau culture, on peut citer la philosophe française Geneviève Fraisse, ou encore l'écrivain Kamel Daoud. Au total, une quarantaine de célébrités ont rejoint les noms propres du Robert.