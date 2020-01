Qui sont les cinq établissements étoilés de Nice?

Pure & V, le petit nouveau

Arrivé en mai, Mads Thomsen a tout de suite séduit les inspecteurs autour d’une cuisine identitaire, bien dans l’esprit de l’école scandinave. Aujourd’hui, l’étoile se déguste à deux avec Vanessa Massé, la propriétaire et sommelière du restaurant. C’est elle qui est allée chercher ce chef dans une brigade déjà étoilée au Danemark.

"C’est un rêve d’enfant pour moi, cela semble irréel, je ne réalise pas encore" avouait, mardi, le chef. Vanessa confie avoir attendu cette étoile "mais on ne l’espérait pas vu l’emplacement, les tables sans nappes, etc. Maintenant, on veut que cette récompense soit méritée et offrir une expérience encore plus intensive à nos clients".



Le chef et sa sommelière travaillent de concert et tous les plats sont goûtés et ajustés "jusqu’à ce qu’on soit d’accord tous les deux. Alors, on peut servir". Dès l’annonce du palmarès, les réservations ont explosé: "Que nos fidèles clients se rassurent, on ne va pas augmenter les prix."

Dix ans d’étoile pour l’Aromate

Cette année, Mickaël et Élise Gracieux célèbrent le dixième anniversaire de l’étoile de l’Aromate: "Chaque année, elle est remise en cause. Le Guide nous a renouvelé sa confiance, on les en remercie." Un an après l’ouverture de l’Aromate, le Guide Michelin le classe comme Espoir pour une première étoile. "C’est François-Régis Gaudry de L’Express qui nous appelle. J’étais content mais retenu. Je la prends comme une bouffée d’oxygène, nous n’étions pas dans une zone de passage, il allait faire venir le client à nous." Puis, arrive l’étoile: "Une reconnaissance. On l’espérait car nous étions conscients de notre travail, de la qualité de nos produits. Ça voulait aussi dire que nous étions dans la bonne direction."

La cuisine identitaire de Jan reste étoilée

"Au téléphone, je n’ai compris que deux mots, Michelin et étoile, et que je devais être à Paris le lundi suivant. Il devait être minuit et demi. J’en ai pleuré!". Jan Hendrick van der Westhuizen se souviendra longtemps de cette fin janvier 2016. Tour à tour chef sur des yachts privés à Monaco et reporter-photographe pour un grand magazine, le jeune sud-africain a eu plusieurs vies avant d’ouvrir son restaurant à Nice en septembre 2013.



Sa cuisine identitaire, mélange de ses origines sud-africaines et de la culture française, séduit d’emblée. Mais de là à obtenir une étoile? "Cela a été une totale surprise, on n’avait pas vu passer l’inspecteur."

Depuis 2016, la sortie du Guide est toujours une date où le chef est "anxieux". Aujourd’hui, avant de penser à la deuxième, il a un autre projet: l’ouverture d’une table en fin d’année dans une réserve naturelle du Kalahari (Afrique).

Flaveur, seul avec ses deux étoiles

"Le Guide Michelin est un partenaire. Il permet une visibilité nationale et internationale, de payer nos producteurs à un juste prix. On ne pourrait pas vendre nos menus sans le guide ", commentent d’une même voix Gaël et Mickaël Tourteaux.

En 2008, les deux frangins ouvrent. Petit à petit, ils trouvent leur identité. En 2011, c’est une première consécration: "La première étoile? On ne l’attendait pas. La première semaine a été folle, le téléphone n’arrêtait pas de sonner."



2018. Pour la première fois, le Guide dévoile son palmarès en direct. À la Seine musicale, le directeur annonce le nom des frères Tourteaux. Toute l’équipe du restaurant hurle de bonheur et la salle se lève. Avec cette deuxième étoile, c’est aussi la jeune génération qui arrive et qui prend les commandes…



Et la troisième? "On n’en parle pas. Notre état d’esprit est toujours de faire évoluer la maison, de rendre unique le moment Flaveur, de faire découvrir notre territoire. On est très fiers de le représenter."