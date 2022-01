Qui était Thierry Mugler, ce "metteur en scène-couturier" pour qui la mode était un show?

"J'ai toujours pensé que la mode ne se suffisait pas à elle-même et qu'il fallait la montrer dans son environnement musical et théâtral", a souvent raconté Thierry Mugler, ancien danseur.

A 20 ans, il gagne Paris à la recherche d'un engagement dans un autre corps de ballet. Il aura plus de succès avec sa garde-robe personnelle. Thierry Mugler devient très vite styliste free-lance et travaille pour différentes maisons à Paris, Londres et Milan.

Outrage à la pudeur

En 1973, il franchit le pas et crée sa propre griffe "Café de Paris", avant un an plus tard de fonder la société "Thierry Mugler" et d'imposer son élégance structurée et sophistiquée, une mode qui exacerbe les formes des femmes: des épaules accentuées par des rembourrages, des décolletés plongeants, des tailles étranglées et des hanches rebondies. "La danse m'a beaucoup appris sur le maintien, l'organisation du vêtement, l'importance des épaules, du port de tête, du jeu et du rythme des jambes", disait le créateur.