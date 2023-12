Qui est David Salles, acteur et artisan du succès de "La Petite Histoire de France" qui revient ce samedi sur W9 ?

David Salles est un acteur qui aime toucher à tout. Sicario au crâne rasé dans la série "Pamela Rose" sur Canal + en ce moment, acteur dans "Case Départ", "Hors les murs", "3615 Monique", metteur en scène de théâtre mais également directeur artistique de la série courte à succès "La petite histoire de France" sur W9 dont la cinquième saison débute ce samedi avec une pléthore de guests: Kad Merad, Zabou Breitman, Isabelle Nanty, Olivier Marchal, Arnaud Ducret, Olivier Baroux, Bruno Salomone, etc.

Le principe reste le même, on revisite l’histoire de France à travers quatre périodes historiques (Vercingétorix, Jeanne d’Arc, Louis XIV et Napoléon) en s’intéressant à des membres de la famille, souvent éloignés, des personnages historiques de l’époque en question. Directeur artistique, réalisateur et acteur du programme, David Salles y incarne Jean Plancher, un cousin de Napoléon...

Les deux piliers: l’écriture et le casting

Cette succession d’épisodes courts, façon "Caméra Café", "Kaamelott" et "Scènes de ménages", fait de cette série historique un vrai moment de détente. "Les deux piliers de la série sont l’écriture et le casting, confesse David Salles. Avec des acteurs couteaux suisses qui savent tout faire comme Alban Ivanov, Ophélia Kolb, François Levantal ou Maxime Gasteuil, on a su mêler des périodes historiques avec un ton léger, drôle. La réussite de la série part du postulat de s’intéresser à l’Histoire de France à travers différentes époques et différents personnages qui sont des cousins éloignés des grandes figures", rembobine Salles.

"Alors que leurs proches prennent la lumière, eux aimeraient y goûter aussi mais ne sont pas ‘‘équipés’’ pour. On se retrouve avec des scènes drôles tout en traitant de thématiques actuelles puisque tout le monde aspire à devenir une célébrité. On essaie de vulgariser certaines mœurs, certaines coutumes et on se rend compte que les mécanismes humains n’ont pas changé".

Chacun d’entre nous peut s’identifier à un couple, un personnage, peu importe l’époque. Il y a beaucoup d’humour, mais aussi une forme de rationalité.

"Un personnage comme celui d’Ophélia Kolb, qui joue la femme d’Alban Ivanov, cousin de Jeanne d’Arc, permet d’amener une forme de normalité. Et cela renvoie à la connerie de son mari du coup", rigole Salles. Lors de la saison précédente, David Salles avait introduit l’époque de Vercingétorix, dite "An I", afin d’étoffer son offre.

La série courte, marque de fabrique du groupe M6

C’est une franche réussite. "C’est un challenge de changer les meubles quand on est installé, les gens se méfient au départ. Il faut qu’ils trouvent leurs marques, et j’ai le sentiment qu’on a réussi ce pari", poursuit-il.

Même si le style de la série courte est rodé dans les arcanes du groupe M6, il faut savoir trouver son style.

"Tout est une histoire d’efficacité, d’immédiateté car on n’a pas le temps d’installer quelque chose quand il faut faire rire vite sur un épisode de trois minutes. Il faut être percutant, rythmé, équilibré, c’est de la vraie minutie". D’autant que David Salles prend aussi un immense plaisir à camper Jean Flancher qui met sur pied une milice bourgeoise pendant que sa femme monte un cabaret dans l’auberge du couple. "C’est agréable de jouer ce qu’on n’est pas dans la vraie vie, cela permet de sortir ce qui est enfoui en nous, ce qui est sombre (rires). C’est un peu les Balkany ce couple, ils sont vénaux, ils ne pensent qu’à l’argent sans savoir quoi en faire. Ce sont des salopards que l’on n’arrive pas à détester et c’est grisant à jouer".

La formule marche si bien que M6 va proposer, d’ici peu, une autre série courant sur plusieurs époques, "Nos meilleures années", dans laquelle David Salles jouera un père de famille des années 1970 alors que les années 1990 et 2000 seront également abordées. "Cela permet de traiter l’époque, la condition des femmes, le tout sous un angle léger et décalé. Les messages passent mieux avec le rire."

"La petite histoire de France", ce samedi à 21h05, sur W9.