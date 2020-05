Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? "Plus près de Goldman" sur France 3

Si loin, si proche, Jean-Jacques Goldman... La différence, l’empathie et une certaine façon de choisir les mots. Des mots qu’on connaît presque par cœur. Fan de la première heure, le journaliste Didier Varrod se plonge dans le mystère de celui qui fut longtemps le grand Manitou des Enfoirés, et qui reste l’une des personnalités préférées des Français, des années après avoir déserté la scène.



Un sujet plutôt casse-gueule, lorsqu’on sait que l’artiste, de plus en allergique au star-system, aspire à disparaître dans la masse.

Après avoir vécu en citoyen lambda dans un appartement à Marseille, Jean-Jacques Goldman est aujourd’hui installé à Londres où il cultive l’anonymat, en refusant obstinément toute interview. Une réaction qui ne fait qu’augmenter son capital de sympathie auprès de ceux qui l’ont porté au pinacle quand ses détracteurs dézinguaient les tubes populaires de cet interprète auteur-compositeur engagé.



Le pari du documentaire réalisé en 2017 par Nicolas Maupied et Virginie Parrot, est relevé avec sensibilité. Il puise dans les images et les documents d’archives, mais aussi dans les textes et les interprétations ou Jean-Jacques Goldman nous donne à peu près toutes les clefs de sa trajectoire.

Depuis sa naissance, en 1951 dans le XIXe arrondissement de Paris, jusqu’à sa dernière apparition publique en 2003. Un portrait en forme d’invite à tout éventuel come-back, proposé sur France 3 ce soir, à partir de 21h05.

Ou Ramdam sur Arte

Autrement, Arte diffuse à 20h50 un téléfilm savoureux, Ramdam, réalisé par Zangro.



Une comédie sur la famille, la religion et... le rugby, avec Lyès Salem et Sid Ahmed. Amine, brillant prof de fac, doit régler quelques affaires à Saint-Marsain, avant de partir s’installer à Boston.



Le voilà de retour dans son village où son père est le président du club de rugby local.