Savez-vous ce qui est blanc, tout en briques, éternel à 40 ans passés, et qui a été construit entre Alpes-Maritimes et Var? Non? Allez, on vous la donne: The Wall de Pink Floyd.

Chef d’œuvre de l’histoire du rock, ce double album incarne deux faces glorieuses de la musique dans le Sud-Est: Super Bear et Miraval. Deux studios d’enregistrement aujourd’hui éteints. Deux adresses mythiques ramenées en pleine lumière par le livre Studios de légende, secrets et histoires de nos Abbey Road français, signé du journaliste Manuel Jacquinet.

Pink Floyd, donc. Mais aussi Sting, Chris Rea, The Cranberries, The Cure, AC/DC... Bienvenue à Miraval. Le gratin du rock et de la pop s’est pressé dans ce studio varois ouvert en 1977 à Correns, jusqu’à son rachat par le couple Pitt-Jolie en 2011.

Studios de légende consacre un court chapitre à l’aventure Miraval aux côtés des Ferber, Davout, Château d’Hérouville, Gang ou Mega. On y replonge dans les souvenirs du studio créé par deux Frenchies, le compositeur et pianiste Jacques Loussier et l’ingénieur du son Patrice Quef.

"Merveilleux, mais..."

"Il y avait dans ce château des portants magnifiques, des salles avec des chambres d’écho naturel extraordinaires ainsi qu’un piano magnifique", se souvient Maxime Le Forestier. Le chanteur fut l’un des premiers à étrenner les lieux. Mais il n’a rien gardé de ses prises studio.

Miraval était "merveilleux", mais "pas adapté" pour lui. "On vit et travaille sur place, comme dans tous les studios résidentiels. Certes dans un très beau cadre, mais moi, j’ai besoin d’horaires."

Allons bon! Douceur de vivre et émulation créatrice ne s’accorderaient pas? Tss, tss: les stars du rock vont prouver le contraire. Avec quelques étincelles au passage.

Manuel Jacquinet raconte comment les médias de l’époque ont irrité The Cure et Indochine, qui s’y succèdent en 1987.