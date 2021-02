Que penser de cette série BD où l'on euthanasie les plus de 80 ans dans une France présidée par Mohamed Maréchal Le Pen?

LE PITCH

En 2052, dans une France gouvernée par Mohamed Maréchal Le Pen, Stéphane Legoadec paisible vieillard n’est pas vraiment résolu à suivre les préceptes de "l’euthanasie obligatoire pour les plus de 80 ans" devenus trop chers à entretenir...



En fuite, le voici qui se retrouve à combattre d’autres octogénaires façon gladiateur dans l’arène, pour gagner ses pilules de médicaments. Sa popularité est telle qu’il devient l’emblème de la révolte du peuple. Dans ce tome final, le voici confronté au président lui-même...

L’avis

Les fins de séries ne sont souvent pas à la hauteur de leur entame. Surtout lorsque celle-ci est aussi percutante que l’intrigue lancée en juin 2020 par Nicolas Juncker.

Loin d’être en manque de punch, ce troisième volet ouvre des perspectives sur l’instrumentalisation des masses. Et comment l’on mate les "révolutions"... en les récupérant!



"Je voulais montrer comment on peut aujourd’hui retourner une population contre un bouc émissaire, comme le juif jadis, ou l’octogénaire qui coûte très cher et qui ne rapporte rien", explique Juncker qui tire les ficelles d’un récit bien vu sous tous les angles.



A commencer par le personnage du président confronté à la rébellion des vieillards, Mohamed Maréchal Le Pen. Le propre fils de Marion Maréchal, convertie à l’islamisme après sa cuisante défaite face à sa tante Marine aux élections de mai 2027...



Parfait en sosie de Carlos (feu le chanteur d’Oasis), libidineux et fan de Pokémon, il partage la vedette avec le vaillant Stéphane Legoadec et ses "octos" retranchés dans la centrale de Fessenheim.



Comme l’auteur n’est pas en reste de fantaisie, il met aussi en vedette le commando "François Bayrou", emmené par la petite fille de Legoadec, venue libérer les seniors en révolte. Ces derniers deviennent les "gilets jaunes" d’un président falot et infantile, mais un nouveau piège s’ouvre...



Le petit format des opus comme le découpage du récit avec des cases ultra-dynamiques en noir et blanc, font bien entendu référence à l’esthétique manga. Ce qui n’enlève rien au fond. La morale de cette histoire envoyant directement au tapis!

Le bonus

Lire ce qui a donné son point de départ à Octofight. La Mort Moderne, un roman suédois signé Carl-Henning Wijmark qui avait fait scandale dans les années 70. Et pour cause, il mettait en scène l’euthanasie obligatoire des seniors.



"La Phase terminale de l’être humain pour résoudre le problème d’une population vieillissante trop coûteuse, dans un monde soumis à l’injonction d’efficacité et à la barbarie technocratique"...



Qui a dit que les "rebelles" de demain seront les retraités?