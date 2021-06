Pourquoi y a-t-il un tapis rouge au Festival TV de Monte-Carlo?

"Qu'on ne se prosterne point devant moi en poussant de hautes clameurs, et qu'on n'éveille point l'envie en étendant des tapis sur mon chemin. Il n'est permis d'honorer ainsi que les dieux. Je ne saurais sans crainte, moi qui ne suis qu'un homme, marcher sur la pourpre. Je veux être honoré comme un homme, non comme un dieu. Le cri public montera sans avoir besoin de ces tapis et de cette pourpre".

Le rouge: la couleur des Dieux

Si le rouge représente la couleur de l’amour pour beaucoup, sa symbolique divine au temps de la Grèce antique renvoie plutôt au pouvoir et à la force. Le rouge tirant sur le pourpre reflète le sang et donc à la fois la vitalité et l’énergie. Les personnes qui portaient du rouge sont celles qui ont de l’importance, étaient renvoyées au rang de divinités.

Aujourd’hui, même si les chaussures à talons ont remplacé les sandales à lanières, les célébrités qui foulent les tapis rouges sont parfois encore placées au même niveau que les dieux et déesses.