Pourquoi le phénomène Barbie fonctionne toujours autant?

Elle est belle. Elle a un corps parfait. C’est Barbie! Depuis sa création en 1959 par Ruth Handler, la poupée est devenue un véritable emblème de la pop culture. Un succès dû à son évolution constante, suivant les tendances de l'époque.

Le 19 juillet 2023, Greta Gerwig, une réalisatrice américaine, porte la poupée iconique au grand écran, offrant une nouvelle vision de Barbie. Sous les traits de l'actrice Margot Robbie, la bimbo se dévoile drôle, indépendante, et est confrontée à des problèmes du quotidien, loin de la perfection qu'on lui prête habituellement.

Cette nouvelle version déconstruit les stéréotypes, dépeignant un univers plus authentique, et n’hésite pas à mettre en lumière des problématiques sociétales. Sans oublier les coups de communication pour le film, tous plus roses les uns que les autres.

En parallèle, depuis 2014, Mattel a décidé de s'éloigner de l'image controversée de la "bimbo blonde", en proposant une gamme de poupées plus réalistes et inclusives. Des Barbie aux mensurations plus diversifiées, à la couleur de peau et de cheveux variées, ayant même une profession, pour que chaque petite fille puisse se reconnaître en Barbie. Ces évolutions successives ont donc permis à Barbie de rester ancrée dans la culture populaire.