"Pour vivre d’espoir, il faut surtout y croire": A Monaco, quatre philosophes débattent sur l'espérance

Qui ne s’est jamais interrogé ou rêvé de caresser avec conviction ce sentiment bien particulier: l’espoir fait-il vraiment vivre? Habituellement, la réflexion fait mourir de rire (ou amuse) les sombres pessimistes.

En revanche, ce sont carrément des paroles d’évangile pour les partisans de l’optimisme. Mais on ne peut tenir pour acquis l’une ou l’autre hypothèse sans une connaissance approfondie du sujet et ses répercussions avant de choisir fermement son camp.

Dès lors, cette imperceptible démangeaison de la certitude absolue, propice à accorder sa confiance et l’assurance qui en découle, poussait à participer aux Rencontres Philosophiques, présidées par Charlotte Casiraghi.

Car le sentiment d’espérer était justement débattu ce soir-là par quatre personnes pratiquant le culte de la raison, sans pour autant récuser la foi, sur la scène du théâtre Princesse-Grace, en présence de la princesse de Hanovre.

Réfléchir à l’espoir

Allait-on ouvrir la boîte de Pandore, si chère à Voltaire, pour puiser en son fond cette espérance recherchée? Si le grand humaniste soulève en vérité le couvercle pour s’insurger contre l’injustice divine afin de récuser la damnation de l’homme, Raphael Zagury-Orly, dans son rôle de présentateur, a fait plutôt part de l’essentiel de son observation minutieuse qu’il a du monde.

"En cette période difficile, réfléchir à l’espoir sur fond de désespoir, d’épreuves, me paraît pertinent, a annoncé le philosophe. Car il faut comprendre les difficultés actuelles qui le rendent impossible. D’ailleurs, le thème abordé a la forme d’une question où apparaît le soupçon, la suspicion, l’inquiétude. Est-il un surcroît de vie ? Faut-il la séparer de l’espoir où la lier ? L’un est-il plus fort que l’autre ? N’a-t-on pas tué, soumis, détruit jusqu’à la violence au nom de l’idéologie de l’espoir ?"

Cette succession de questions est surtout utile à la compréhension afin de donner toutes les chances d’être dans l’expectative. "S’il contredit la vie, a poursuivi le présentateur, l’espoir peut l’encourager, voire la susciter. Faut-il l’affranchir de la consolation, de la rédemption, de l’amour ? Parle-t-on d’une autre humanité, d’un bouleversement? Y a-t-il un rapport avec la fin de la misère de l’homme?"

Après toutes ces interrogations soutenues où le philosophe n’a écarté ni la mort ni la souffrance, il a laissé le soin de répondre aux trois intervenants, proches des Rencontres philosophiques de Monaco.

Trois visions

Pour Corine Pelluchon, l’espoir peut coexister avec la tristesse et apparaître comme une sorte de désespoir qui couve. Autant d’arguments qu’elle a confortés en s’orientant vers Sartre, Camus ou Péguy.

"Toutefois, au lieu de désespérer, il faut se reconnaître dans ce que l’on fait. Refuser l’absence de sens, l’incertitude. Préférer l’espérance au lieu de l’abattement. Ne pas considérer la mort comme un comportement destructeur, contreproductif. Ou encore s’adonner à une immortalité par procuration. Car l’espérance naît paradoxalement quand on a perdu toutes ses illusions pour appréhender le réel."

Camille Riquier, de son côté, a écarté la vision de la vertu pour insérer l’espoir dans une dimension essentielle de l’existence. Il a déployé, d’emblée, un souffle épique en imposant une trilogie basée sur Zeus, Prométhée et Épiméthée afin de symboliser l’hostilité, l’injustice, la réconciliation et de penser autrement l’espérance.

Le philosophe a fait appel à d’autres dieux mythologiques pour évoquer les pires des maux et faire intervenir l’espoir. Espoir qu’il qualifie de "cheval de Troie chez les Grecs. Mais pour les chrétiens, cette espérance, sorte d’attente pour saint Paul, existe. C’est celle que nous portons en Dieu!"

Enfin, pour Vincent Delecroix, l’espérance ne se décrète pas. "Elle arrive comme une grâce. À ce niveau, les sources bibliques sont primordiales pour comprendre sa lecture imminente. L’espérance, c’est aussi la capacité à entendre les signaux avant-coureurs. Ce sont ces forces, courage et idée d’avancer. Aller au-delà de la folie et espérer jusqu’à l’impossible. L’espoir peut renaître alors. C’est un lien fondamental entre les générations, les vivants et les morts qu’il fait entretenir aujourd’hui avec l’avancée du progrès. Car on n’a pas le droit de donner un monde sans espérance aux tout-petits."

Et d’affirmer in fine: "Dieu a toujours créé et espéré. Rappelez-vous la parabole de la brebis égarée ! Tenez en compte, d’autant plus que l’opposé de l’espérance c’est l’idéologie."

Alors attention de ne pas miser aveuglément sur l’irrationnel !