Pour sa 6e édition, le Monaco Women Forum se penchera sur l’impact de la technologie dans la société

Elle a créé ce prix, en 2012, avec la volonté de reconnaître et distinguer des femmes, originaires du monde entier, qui, dans leur action personnelle ou professionnelle, ont mené à bien des réalisations extraordinaires sans que cela soit nécessairement connu.

Le 24 mars prochain, la journaliste Cinzia Sgambati-Colman lance la onzième édition du Prix Monte-Carlo Femme de l’Année. De manière à distinguer au cours d’un gala deux femmes, l’une récompensée pour ses projets à l’international; l’autre pour ses initiatives en Principauté.

Quelques heures avant, la sixième édition du Monaco Women Forum permettra d’ouvrir les échanges sur une thématique particulière. Cette année: l’impact global et transversal de la numérisation et de la technologie dans la société.

Une manière de donner la parole à des sachants pour partager leur expertise et les progrès effectués dans leur domaine, comme la cyber sécurité, la technologie pour la santé, la finance et les actifs numériques, l’économie virtuelle pour le développement de smart city.

Les inscriptions ouvertes

Parmi les participants cinq femmes et un homme: Leanne Robers, fondatrice et présidente de She Loves Tech Global à Singapour, qui est le plus grand concours de start-up au monde pour les femmes et la technologie ; Domitilla Benigni, P.-D.G. d’Elettronica et présidente du Cy4Gate en Italie; Maria-Teresa Minotti, directrice de PayPal en Italie; Veronica Iacovacci, docteur en biorobotique à l’Institute Sant’Anna; Manila di Giovanni, fondatrice et de DWorld à Monaco une plateforme de réalité virtuelle multijoueur et une toute première économie virtuelle donnant accès aux utilisateurs au premier jumeau virtuel de la Principauté dans le métavers. Ainsi que Laurent Marochini, Head Innovation de la Société ́Générale au Luxembourg.

Les échanges seront modérés par l’ancienne directrice à la Commission européenne et aux Nations unies pour l’environnement et l’énergie, Maria Betti.

Il est possible de s’inscrire pour venir écouter les intervenants du Monaco Women Forum le 24 mars à 14h30 au One Monte-Carlo. En réservant sa place par mail via monacowomenforum@monaco.mc