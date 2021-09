"Pour pouvoir enfin lui dire au revoir": face à son public au Festival du livre de Nice, Amélie Nothomb se confie sur son père

Un écrin à la hauteur du talent d’Amélie Nothomb. Jeudi, à quelques pages de l’ouverture officielle du Festival du livre de Nice qui se tient jusqu’à ce dimanche, la romancière belge était venue à la rencontre de son public au sein du Centre universitaire méditerranéen (Cum) qui, pour le coup, était un parfait centre d’échanges et d’expression.



Au cœur d’une rencontre délicatement menée par notre consœur Laurence Lucchesi, celle qui vient de publier Premier sang (Albin Michel) en août dernier, une forme de biographie, tirant par moments vers le conte, de son père Patrick Nothomb, s’est livrée sans retenue face à une centaine de curieux qui, à la suite de la rencontre publique, a pu échanger avec la romancière lors d’une séance de dédicaces.

Quelle a été la genèse de Premier sang consacré à votre père?

17 mars 2020, premier jour du confinement. J’étais dans le même choc que vous tous. Et c’est ce jour-là que mon père a choisi de mourir. Je ne pouvais pas courir au chevet de ma mère ni assister aux funérailles, et ça, c’est terrible, ça ne s’efface pas.



J’ai parlé à mon père à l’intérieur de moi durant tout le confinement jusqu’à pouvoir enfin pleurer sur sa tombe en juillet mais la blessure était toujours là. Octobre, cette douleur est toujours présente, il faut faire quelque chose. Alors je souhaite ressusciter mon père par l’écriture pour pouvoir enfin lui dire au revoir.



Comment faire?



En lui laissant la parole. C’est moi qui écris mais c’est mon père qui parle. C’est une expérience insensée. Il s’agissait de sentir tout ce que mon père ne m’avait pas dit. Il ne disait pas "Je t’aime", il ne parlait pas de ses sentiments.



Je voulais écrire ce qu’il ne disait pas. Il y avait une forme de légitimité de parler de lui ainsi. C’était une catharsis également. Je voulais rencontrer le Patrick d’avant ma naissance...

Votre père était Consul général au Congo durant la prise d’otages de Kisangani en 1964 durant laquelle il a failli perdre la vie.

Quand on vit ce genre de scène, ça dépasse tout ce que l’on peut imaginer. Il a écrit un livre sur cette situation d’otage mais il raconte tout ça sans émotion. Alors j’ai voulu raconter ça.



Quand il se retrouve au peloton d’exécution, il voit toute sa vie défiler, son enfance également. Finalement, cette scène du peloton est une mise en scène, une plaisanterie des preneurs d’otages.



Le chef des rebelles lui demande alors ce qu’il veut faire maintenant qu’il a vu sa vie défiler, mon père lui dit: ‘‘Je veux bien avoir un troisième enfant mais ça dépendra de vous’’. Je suis donc l’incarnation de cette réplique car je suis ce troisième enfant.

Sa rage de vivre lui vient, sans doute, de son enfance dans les Ardennes, chez les Nothomb, sa famille paternelle.

À huit mois, son père meurt dans un exercice de déminage, c’était un militaire de carrière. Mon père se retrouve alors orphelin et sa mère est anéantie par son veuvage. À 6 ans, le grand-père de mon père décide de l’envoyer chez les Nothomb, une tribu de barbares qui vit dans les Ardennes belges, c’est sa famille paternelle.



Ils vivent dans un château mais ils crèvent de faim, c’est paradoxal. C’est une tribu de treize enfants et ils ne sont pas nourris. On se bat pour un croûton de pain. Et le comble, c’est que mon père adore ça. Il découvre la vraie vie.

Et vous, à quoi ressemblait votre éducation?

Elle était nettement plus facile que celle de mon père mais il y avait des règles à la maison: on ne se plaint jamais et, si on souffre, on ne le montre pas, on ne le dit pas. J’ai eu des parents pleins d’amour mais la sensiblerie n’était pas tolérée et ça a dû faire de moi, dans un sens, une dure.

Quel genre de lecteur était votre père?

Il lisait de tout car lire était une valeur chez nous. Il était très fier que je sois devenue une écrivain. Nous avions un rituel au début de l’été, je lui donnais mon livre le premier jour des vacances et je savais que le lendemain, au petit-déjeuner, il me ferait ses remarques.



J’avais peur de lui déplaire, notamment quand j’ai écrit Stupeur et tremblements car ça parlait du Japon et il avait été ambassadeur au Japon (1988-1997). C’était un lecteur enthousiaste. Il a toujours aimé mes livres, il avait des chouchous mais pas de mal-aimés.



S’il a émis des réserves, c’est sur certaines de mes coiffures durant des émissions. Sur les chapeaux, il ne disait rien, ça lui faisait un peu peur (rires). Je pense que ce livre, Premier sang, lui aurait fait plaisir.

Que vous a-t-il transmis?

Il faut aimer sa vie, quelle qu’elle soit, c’est une notion très Nietzschéenne. Il faut accepter son destin et en faire quelque chose de formidable.

Vous avez également un nouveau projet novateur.

C’est un podcast consacré à la mythologie et j’y expose tout ce que je dois à la mythologie. Ce fut le début d’une recherche intéressante et j’ai bien envie de continuer et de faire un podcast sur les mythologies japonaises pour 2022.



La culture japonaise compte beaucoup pour moi et je le dois, ça aussi, à mon père. Il riait des épreuves et ne se lamentait jamais, c’est très Japonais. Il a découvert cette attitude quand il est arrivé au Japon après ma naissance.

C’était un homme délicat finalement.

Oui, il s’évanouissait à la vue du sang alors qu’il a été négociateur dans une prise d’otages. Devenir un héros en étant si fragile et délicat, je dis chapeau même si je n’en porte pas aujourd’hui (rires).