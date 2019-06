Pour Boris Cyrulnik, en conférence à Monaco, "l’oeuvre d’art est un précieux facteur de résilience"

Il avait 6 ans et demi quand il fut arrêté par la Gestapo. Et sur 1.700 hommes et femmes, deux seulement échappèrent à la mort. Boris Cyrulnik a été un de ces deux-là. Son parcours est marqué pour toujours par cet événement traumatique.

C’est cette histoire intime et les réflexions qui en découlent que le neuropsychiatre varois a expliquées, lundi soir, devant plus de 500 personnes, à l’Auditorium Rainier-III, sur l’initiative de MC5 Communication et l’association Devoir de mémoire puis, le lendemain, devant quelques invités du Yacht-club de Monaco. Après la parution de son dernier livre La Nuit, j’écrirai des soleils, Boris Cyrulnik analyse le pouvoir de la création - et notamment de la littérature - dans le dépassement du choc par la résilience.

"On ne peut alors plus aimer, plus travailler..."

L’art n’est pas une thérapie, dans le sens où l’artiste n’est pas malade. Mais la production artistique est, pour Boris Cyrulnik, "nécessaire pour le blessé, parce qu’elle métamorphose l’horreur de ce qui est arrivé". L’art est alors une formidable échappatoire à la dépression. "Lorsque quelque chose de douloureux arrive, certains rentrent dans le processus de répétition ; et cela mène tout droit vers la dépression. On ne peut alors plus aimer, plus travailler, on est prisonnier du traumatisme. D’autres créent. Ils ne changent pas le réel mais la représentation du réel. Le malheur est arrivé mais ils n’en sont plus prisonniers. L’œuvre d’art est donc un précieux facteur de résilience."