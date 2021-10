Podcast: les "Histoires de quartier" d'Oxmo Puccino à découvrir dès ce vendredi

Une diction reconnaissable parmi tant d’autres. Surnommé le "Black Jacques Brel", Oxmo Puccino est un rappeur – lui préfère le terme chansonnier et poémien – iconique de France.

Révélé via le collectif Time Bomb au début des années 1990, l’artiste a depuis exploré de nombreux domaines artistiques au point d’arriver, ce vendredi 1er octobre, sur Arte Radio. Car pour une fois, celui qui a sorti Opéra Puccino, L’amour est mort ou Roi sans carrosse ne va pas chanter mais donner la parole aux autres.

Accompagné du réalisateur David Comeillas, le rappeur part à la rencontre de fortes personnalités issues des quartiers pour raconter leur plus forte "histoire de quartier". Des podcasts disponibles ce jour sur Arte Radio mais également sur les différentes plateformes de podcast et qui vont permettre d’entendre des histoires improbables racontées avec une gouaille unique.

Ces histoires racontent une certaine idée de la France, on y parle de tout, de deal, de fusillade dans une soirée hip-hop mais également des histoires de familles, des histoires drôles, des histoires d’amour, des histoires de quartiers, quoi. Des célébrités, Médine et Melha Bédia, mais aussi des anonymes se racontent au micro d’Oxmo Puccino pour des conversations aussi intimes qu’improbables.

Pour ce premier numéro, Médine, rappeur du Havre, raconte sa magnifique histoire d’amour, depuis l’âge de 13 ans, avec sa femme originaire du quartier de Chinatown au Havre. Un mariage que le rappeur résume simplement par "On s’est marié en mode Braveheart". Des entretiens intimes, subtilement habillés, qui permettent de mieux comprendre les quartiers populaires.

Des histoires de vie, des histoires d’amitié

La suite? Super cui-cui avec Adnel de Choisy-le roi qui raconte l’histoire d’un oiseau nourri à la semoule et qui va devenir la coqueluche d’une famille algérienne et qui sera disponible le 5 octobre.

Le 12 octobre, Opération coup de poing avec Rocco de La Courneuve parlera d’une opération commando à Bruxelles; le 19 octobre, Melha Bédia, la petite sœur de Ramzy, raconte comment son frère et Jamel Debbouze l’ont obligée à passer le bac; le 26 octobre, au sein de la Cité 3.000 d’Aulnay-sous-Bois, on s’intéressera au destin de Balisto qui, un jour, s’est fait enlever dans un bar clandestin congolais après avoir monté une arnaque foireuse; le 2 novembre, Sylvie du XIXe arrondissement, nous raconte comment une soirée en cité, où elle était avec Oxmo Puccino, se termine par une descente de police.

Enfin, le 9 novembre, Yamine et Adnel d’Orly racontent leur incroyable histoire d’amitié depuis trente ans... alors qu’ils continuent de se vouvoyer.

Des histoires d’amitié mais surtout des histoires avec un grand H qui s’écoutent, se vivent, et se racontent.

Un concept novateur qui s’inscrit pleinement dans la thématique Culture hip-hop proposée par Arte cette saison à travers films, séries documentaires, podcasts et concerts. Une programmation ambitieuse et multiforme (le film La Haine et un documentaire sur Snoop Dogg sont, par exemple, également diffusés ce vendredi soir sur Arte) et qui contient également la série Le Monde de demain, une création de Katell Quillévéré et Hélier Cisterne qui retrace les débuts de NTM et l’émergence du hip-hop en France dans les années 1980 et qui sera diffusée sur Arte.