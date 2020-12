Plus que jamais en Principauté, l’art et la culture au centre des conférences

Sylvie GERMAIN – une vie entière dédiée à la littérature

Sylvie Germain suit des études de philosophie à la Sorbonne et à l’Université de Paris Nanterre où elle soutient une thèse de doctorat en 1981. Après divers emplois notamment de documentaliste et d’enseignante de 1977 à 1993, elle se dédie aujourd’hui exclusivement à son activité littéraire. Depuis 1984, elle publie une vingtaine de romans et récits ainsi qu’une quinzaine d’essais consacrés à la spiritualité, à des villes et à des artistes, à la peinture et à la photographie. Elle a notamment écrit Le Livre des nuits (Gallimard, 1984) récompensé par six prix littéraires, Nuit d’Ambre (Gallimard, 1986), Tobie des marais (Gallimard, 1998 – Grand Prix Jean Giono), Magnus (Albin Michel, 2005- Prix Goncourt des lycéens 2005), Le vent reprend ses tours (Albin Michel, 2019).