Pique-nique dans les jardins du Casino, happy hour des commerçants, nouvelle expo du Musée océanographique... Monaco renoue avec les animations cette semaine

Dans le calendrier estival des animations de la Principauté, c’est un des rares rendez-vous maintenus, que le Covid-19 n’aura pas contraint à l’annulation.



La quatrième édition d’Urban Painting Around The World (UPAW) se tiendra cette année, non pas sur les quais du port Hercule, mais sur le parvis du Musée océanographique, du 18 au 20 juillet (*).



Le rendez-vous lancé en 2017 par Alberto Colman et William Speerstra permet à des street artistes graffeurs venus du monde entier de performer en plein air, pendant trois jours. Et imaginer des créations XXL à la bombe, sur un thème donné pour mettre en avant l’art urbain en général, et celui du graffiti en particulier.



L’édition 2020 a malgré tout été un peu réduite. Au lieu de dix artistes, les organisateurs en ont sélectionné seulement six venant d’Italie, de France, de Suisse. Dont les fidèles Mr OneTeas, Dave Baranes et Dario Vella. Autres invités : les Suisses Jazi, Ashpe et le Français Pheno.



Cette année, le thème choisi est « Free Mediterranean » : une Méditerranée sans plastique, sans pollution et sans surpêche et pêche illégale.



Les créations réalisées au cours du week-end seront ensuite mises en vente au cours d’une enchère silencieuse.

Les bénéfices iront soutenir la Fondation Prince Albert II, notamment pour participer au financement du projet Beyond Plastic Med : BeMed, qui lutte contre la pollution plastique.



L’an dernier, la troisième édition de l’UPAW avait permis de reverser 25 000 euros à la fondation, notamment pour son projet de protection des chimpanzés en Ouganda.

* De 14 h à 20 h le 18 ; de 11 h à 20 h les 19 et 20 juillet.