PHOTOS. Monaco reproduit en Lego® dans le moindre détail au Grimaldi Forum

Les fêtes de fin d’année, c’est la période de rêve par excellence. C’est aussi la saison des Lego®, particulièrement depuis que l’empire danois est devenu le premier groupe de jouets du monde. Alors forcément, 4 000 m2 d’expositions et d’ateliers d’assemblage de ces fameuses briques à tenons en plastique, c’est le rêve total. Et pas seulement pour les enfants ! Ne le niez pas, on vous a vus ! Les adultes étaient plus nombreux que les enfants à assembler les briques dans les différents espaces d’exposition aménagés au Grimaldi Forum de Monaco.

D’ailleurs, si ce sont les enfants qui galopent en chaussettes autour du tapis Monaco Map, pour y disposer des constructions “maison” d’une principauté rêvée, ils n’œuvrent que rarement sans le concours du papa devenu chef de chantier pour l’occasion. On notera d’ailleurs des projets multiples d’extensions en mer… Une vraie influence locale.

Ainsi, un peu plus loin, l’anse du Portier est elle aussi représentée, avec ses arbres, ses piscines et ses brise-vagues. Villas et immeubles sont reproduits fidèlement, avec un total de 8 970 briques assemblées par 5 constructeurs en… 800 heures. Le palais princier, lui est un peu moins impressionnant. Il n’a fallu que 270 heures pour assembler ses 4 537 pièces.

Des références aux monuments locaux été voulues par le Grimaldi Forum, co-producteur de l’exposition. Ce qui permet aussi à des partenaires locaux de gagner en visibilité. L’espace architecture est ainsi visité par des enfants en gilets jaunes et casques de chantier, à l’effigie du groupe Pastor, et le vaisseau spatial de Star Wars est alimenté par l’énergie de la SMEG (Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz). Bref, au BrickLive, on n’est pas du tout perdu !