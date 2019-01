PHOTOS. Les étudiants de l'Ecole Supérieure d'Arts Plastiques du Pavillon Bosio de Monaco dévoilent leurs travaux à l'espace Léo-Ferré

Des étudiants, vêtus de blouses orange, guident les visiteurs à chaque atelier, comme des voyageurs qui s’autorisent une escale. Une danseuse s’approprie l’espace, avant de laisser échapper sa robe dans les airs, comme une enveloppe qui quitte doucement son corps.

Plus loin, un homme aux allures de gorille s’éveille. Il se déplace avec rapidité, nous regarde, nous jauge. La planète au fond se compresse, se tord.Mais très vite, les visiteurs se retrouvent dans un espace restreint. "Échantillon terre – secret numéro 254", annonce une voix...

Les étudiants dans leur intimité

Et c’est parti pour cinq minutes de confidences.Tour à tour, les enregistrements des étudiants résonnent: "Un jour, je me suis disputée avec ma sœur, alors j’ai pris sa brosse à dents et je l’ai frottée avec plein de produits. Dix ans après, elle ne le sait toujours pas", avoue une élève.