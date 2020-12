PHOTOS. Le Festival OVNi illumine les chambres d'un célèbre hôtel de Nice

Assistante de production pour OVNi, Lili Benente a suivi tout cela de près. "Voir les étudiants se projeter dans l’hôtel, en ayant en tête la globalité d’un projet. C’est d’autant plus intéressant qu’il est montré dans la foulée publiquement."

Ce jeudi, c’était donc le jour J. Les rues Dalpozzo et Maréchal-Joffre, sur lesquelles donne l’Hôtel Windsor, ont pris des airs de galerie d’art à ciel ouvert, dès la tombée de la nuit et jusqu’à l’heure du couvre-feu.

Sur une vingtaine de fenêtres, des vidéos différentes projetées en boucle. Là, une séquence très do it yourself. Ici, la tête d’Emmanuel Macron déformée par le mouvement d’un corps sous un drap blanc. Un peu plus loin, de la 3D digne du jeu GTA, avec un drôle de pigeon...

Passez une tête, aujourd’hui ou demain, même plage horaire, même endroit, pour zieuter ce qui se passe aux fenêtres. La performance sera aussi à retrouver sur ovni-festival.fr, ainsi qu’en Facebook Live (facebook.com/Ovninice) et sur Instagram (@ovnifestival).