PHOTOS. En prélude au Festival PhotoMenton, neuf communes de la Riviera française exposent 300 clichés en grand format

À Menton, trois sites ont été retenus pour accueillir ces œuvres du 8e art: les Jardins Biovès, les grilles du Palais de Carnoles, ainsi que l’esplanade du Musée Cocteau - où une tentative de vol des photos et une dégradation ont malheureusement été constatées, bien que tout soit désormais rentré dans l’ordre grâce au travail des "gentils bricoleurs" de l’organisation.

Deux sites ont par ailleurs été proposés à Roquebrune-Cap-Martin: les grilles du Jardin du Cap et l’esplanade Joséphine-Baker, en bord de mer. En dehors de La Brigue, Fontan, Saorge, Tende et Breil, les communes de Castellar et de Sospel ont également répondu présent. Accueillant respectivement 39 et 17 photographies.

Jusqu’à fin novembre, toutes les occasions seront bonnes pour profiter de l’automne de la photographie. Et goûter aux joies de la lumière et de son écriture.