PHOTOS. Deux photographes réalisent un livre inédit sur les artisans du Palais princier

Séduit par le projet, le souverain retourne son feu vert dans les jours qui suivent et, comme souvent à Monaco, tout s’enchaîne vite et bien. "Mon premier contact a été avec Gilles Bandoli, le régisseur du Palais. Il a été le fil conducteur et m’a mis en relation avec les différents chefs de service qui étaient tous enchantés."

Ravis que les 126 personnels, représentant 21 corps de métiers, happent (enfin) la lumière.

Face à l’ampleur de la tâche qui l’attend, Jean-Charles Vinaj décide de faire rentrer le photographe de presse (Crystal Pictures) Olivier Huitel dans la boucle.

"Je me suis vite rendu compte que ce serait compliqué tout seul.Olivier est un excellent photographe et avant tout un ami, je savais qu’on pourrait travailler intelligemment et produire un rendu homogène. C’était une belle aventure."

"Un personnel dévoué, fier et reconnaissant"

Une expérience intense entre ville et campagne. Entre le prestigieux Palais princier et Roc Agel, secret domaine privé des Grimaldi perché sur les hauteurs de La Turbie.

Entre traite des vaches ou brebis et grandes réceptions ou concerts.

"C’est une situation authentique. Nous avons découvert un personnel dévoué, fier et reconnaissant de pouvoir montrer son quotidien.Ils ont tous joué le jeu à fond", se félicite Jean-Charles Vinaj.

Entre janvier et juillet 2019, à raison de trois ou quatre visites hebdomadaires, les deux compères s’efforcent alors de sublimer le savoir-faire du restaurateur-doreur, des tapissiers, peintres, garçons de ferme, argentiers…

De rendre uniques, et visibles, leurs gestes répétitifs. Faire entendre la petite musique d’un microcosme où chaque détail est orchestré avec une rigueur quasi-militaire et un sens du devoir prononcé. Et lever ainsi le voile des fantasmes pour le grand-public…

"On a souvent l’image une fois que tout est préparé, souligne Olivier Huitel, mais on ne se rend pas compte du travail énorme derrière. Beaucoup de visiteurs de l’exposition nous ont dit : “Il se passe tout ça"?!”"

De l’ombre à la lumière.

*En partenariat avec la Fondation Prince Albert II.

Prince Albert II: "C’est une très belle mise en valeur de ces métiers"