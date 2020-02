PHOTOS. Concours de manga, de cosplay, conférences... La pop culture japonaise débarque à Monaco

Pour cette sixième édition, trente-cinq invités prestigieux sont attendus, en tête desquels Yoichi Takahashi, le dessinateur des légendaires Olive et Tom, qui ont fait trembler toute une génération devant des matches aux actions décortiquées dans les moindres détails.

Ce sont d’ailleurs les personnages d’Olive et Tom (Captain Tsubasa, en version originale) qui illustrent l’affiche de cette année. Et preuve du succès de Magic Monaco, pour la toute première fois, ils portent des maillots différents de leurs tenues habituelles: le maillot de l’OGC Nice, et le maillot de l’AS Monaco.

"Vous savez que la diagonale du maillot de l’ASM est déposée. Mais le club nous a autorisés à l’utiliser pour l’affiche", précise Cédric Biscay.

Autre sport, autre invité: Tadatoshi Fujimaki, auteur de la série Kuroko’s Basket, qui rencontre également un succès important.

De nombreux autres invités sont prévus: Dave Gibbons, dessinateur et scénariste, qui a contribué à Watchmen et Doctor Who Weekly ; William Simpson, storyboarder sur Game of thrones ; Daitaro Nishihara, dessinateur de Blitz, le manga monégasque sur les échecs (édité par Shibuya Production), et qui a contribué aux Pokemons ; ou encore Ayami Kojima, illustratrice et conceptrice artistique qui a travaillé sur le jeu vidéo Castlevania, rare figure féminine de ce milieu.

Autre figure de la pop culture, invité du Magic Monaco: Michael Madsen, acteur habitué des seconds rôles dans les films de Quentin Tarantino, comme Kill Bill ou les Huit Salopards.

Magic Monaco, c’est aussi l’occasion de voir dessiner en live certains artistes présents, de déambuler dans un espace d’exposition, ou d’assister à des conférences.

L’année dernière, l’événement avait attiré 3.000 personnes.

Des sorcières, guerriers et chevaliers "faits maison"