PHOTOS. Cet été, découvrez les plus belles œuvres de Dalí au Grimaldi Forum

Le regard exalté, les moustaches érigées, c’est l’un des premiers artistes modernes qui sera célébré cet été au Grimaldi Forum. La grande exposition de l’été sera donc consacrée à Salvador Dalí et à son œuvre immensément riche dans sa variété. Elle se déroulera du 6 juillet au 8 septembre, et interviendra, alors que l’on célèbre les trente ans de la mort de l’artiste.

Jeudi soir, au Grimaldi Forum, une conférence publique a fait salle comble pour présenter le travail de cette exposition, les différentes facettes de l’œuvre du maître, et son univers.



Grâce au soutien de la fondation Gala & Salvador Dalí, à l’issue de la conférence, donnée par Montse Aguer, directrice des Musées Dalí et commissaire de l’exposition, un documentaire dont elle est l’auteur, et réalisé par David Pujol, était projeté.



Intitulé "La vie secrète de Portlligat", il aborde l’importance de connaître les décors de Dalí pour comprendre son œuvre. On y découvre également les rapports qu’il entretenait avec ses parents, et avec sa sœur, également très présents dans ses tableaux.