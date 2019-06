Photo : Moscou célèbre la méthode Monte-Carlo

La presse russe a baptisé le procédé : « la méthode Monte-Carlo ». Décrivant la façon de prendre une photo marine, mi-air, mi-eau, laissant apparaître un paysage extérieur et un paysage sous marin, sectionnés par la ligne marine.

Ce procédé, c’est celui qu’a mis au point le plongeur et photographe sous-marin Olivier Jude et sa complice Sylvie Laurent qui, depuis plusieurs années, captent les beautés des fonds marins. Du monde entier en général, et de la Méditerranée en particulier.

Un travail qui séduit Ekaterina Semenikhina, consul de Russie à Monaco. Cette dernière a mis à disposition les salles de sa fondation à Moscou - celle-ci a accueilli il y a dix ans l’exposition consacrée à la princesse Grace - pour présenter le travail d’Olivier Jude et Sylvie Laurent au public moscovite. Avec une particularité, celle de tourner autour du thème « La femme et la plongée ».

La cinquantaine de clichés sur les murs, dans cinq salles, dans une ambiance qui s’inspire du monde du silence. Des photos artistiques qui mettent en valeur la beauté des espaces sous-marins, avec à chaque fois l’apparition de Sylvie Laurent, qui donne l’échelle de ce monde englouti.

Un lien entre les deux pays

« Nous avons fait quatre déplacements à Moscou pour trouver les bons imprimeurs et présenter notre travail dans les meilleures conditions », souligne Olivier Jude. Lors d’un de ces déplacements, en pleine Coupe du monde de football en juillet dernier, il achète un drapeau russe sur la place Rouge.

C’est ce drapeau qui servira à un cliché particulièrement apprécié à Moscou. On y voit la plongeuse brandissant l’étendard russe, sous l’eau, au pied du Musée océanographique. Une façon de faire le lien entre les deux pays.

Le 15 mai dernier, pour le vernissage de l’exposition, le prince Albert II a fait le déplacement en Russie pour lancer le projet et signer la préface du catalogue. « C’est à ce jour, sûrement, la plus belle exposition de notre travail » confirme Olivier Jude. Elle est visible jusqu’au 28 juillet, à Moscou.