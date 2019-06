Philharmonique : des danses pour la der

Y aurait-il une erreur de date ? Le programme du concert de dimanche du Philharmonique de Monte-Carlo est de ceux qu’on propose généralement lors des concerts de Noël ou du Nouvel An : valses et polkas de Strauss, danses hongroises de Brahms, musiques de ballet de Tchaïkovsky (Lac des cygnes et Casse Noisette).

Cela n’est pas pour nous déplaire ! Un grand et beau moment de détente sera proposé aux mélomanes à l’issue d’une saison où l’on a eu plaisir à entendre des musiques graves et intenses : Chant de la Terre de Mahler, cinquième symphonie du même Mahler, grandes symphonies de Brahms ou de Tchaïkovsky, cinquième symphonie de Chostakovitch etc. Total changement de style !

Le chef qui dirigera ce concert constituera lui aussi une surprise : Jean-Christophe Spinosi. Celui-ci est beaucoup plus connu dans le répertoire de la musique baroque que dans l’effusion lyrique des musiques festives du XIXe. Mais connaissant la flamme et l’enthousiasme qu’il déploie à la tête de son ensemble baroque Mattheus, on n’a aucune peine à imaginer qu’il saura mettre le feu au Lac des cygnes. Au Lac des cygnes et à ces autres danses célèbres du Casse Noisette de Tchaïkovsky que sont la « Danse des mirlitons », la « Danse de la fée Dragée », la « Danse des mirlitons » ou la célèbre « Valse des fleurs ».

Un concert… puis une tournée

Après avoir dirigé ce concert, Jean-Christophe Spinosi et le Philharmonique de Monte-Carlo partiront ensemble en tournée pour donner ce même concert en région parisienne et en Bretagne. Concert mardi prochain à l’Opéra Royal de Versailles - les valses de Tchaïkovsky et de Strauss vont faire vibrer des murs habitués aux grands menuets de l’époque de Louis XIV. Concerts suivants à Vannes et à Brest les 26 et 28 juin.

Jean-Christophe Spinosi rencontrera le public dimanche à Monaco à 17 h, une heure avant le concert.

Ce concert marquera la fin de la (belle) saison symphonique monégasque. Des danses pour la der : telle est la manière du Philharmonique de faire la fête !