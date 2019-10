L’association « Aux bonheurs de Dan » organise une grande soirée festive et caritative le samedi 12 octobre à 19 h au Centre culturel Prince Jacques avec un concert de Patagony, (15 e) un groupe de 8 musiciens au répertoire français et sud-américain de très haute qualité, et un buffet proposé à l’issue du concert (30 e), permettant de découvrir Aux Bonheurs de Dan dans toutes ses actions.

L’association œuvre depuis 11 ans au Bénin pour le développement mutuel qui promeut l’enrichissement réciproque.

« Les Béninois ont beaucoup à nous (ré) apprendre par leurs regards sur la vie, leur façon de vivre, leurs solidarités, une forme d’humanisme joyeux malgré l’âpreté et la grande précarité de leur quotidien. Aux Bonheurs de Dan leur apporte un mieux-être économique toujours à leur écoute et avec eux, dans une gestion partagée, qu’il s’agisse des emplois créés dans le tourisme en immersion, de la construction de 9 cases en terre crue, de la fourniture de l’eau potable et bientôt de la production d’électricité solaire pour près de 100 familles. »

L’association propose toute l’année des séjours sur place en immersion avec la population, et à la découverte du Bénin.