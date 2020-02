"Parasite" sacré meilleur film étranger aux Oscars

Le long-métrage sud-coréen est également présent dans la catégorie phare du "meilleur" film, où c'est "1917", du Britannique Sam Mendes, qui est toutefois donné grand favori par les experts.

Brad Pitt et Laura Dern ont de leur côté été primés pour les "meilleurs seconds rôles".

Avec son rôle de cascadeur tranquille dans "Once Upon a Time... in Hollywood", Brad Pitt l'a emporté face aux vétérans Al Pacino et Joe Pesci ("The Irishman"), Anthony Hopkins et Tom Hanks. Dans le film de Quentin Tarantino, ode au cinéma et au Los Angeles de sa jeunesse, Brad Pitt donne la réplique à Leonardo DiCaprio, également en lice.

Laura Dern a de son côté reçu le cadeau rêvé à la veille de son 53e anniversaire pour sa performance d'avocate impitoyable dans "Marriage Story".

"Once Upon a Time... in Hollywood" et "Marriage Story" sont tous deux candidats à l'Oscar du meilleur long-métrage, mais la précieuse statuette dorée pourrait aussi aller à "The Irishman", du très respecté Martin Scorsese auquel Bong Joon-ho a rendu un hommage émouvant dimanche soir".

La diversité en question

La cérémonie s'était ouverte avec un numéro mené par la chanteuse noire Janelle Monae, iconoclaste assumée qui n'a pas manqué de se joindre aux critiques sur le manque de diversité dans la sélection des Oscars, un reproche récurrent.

Hormis la Britannique Cynthia Erivo ("Harriet"), tous les acteurs et actrices en lice cette année sont blancs et aucune femme n'a été retenue chez les réalisateurs.