Ophélie Meunier nous emmène à la découverte de Nice sur RTL

Présentatrice du "Journal inattendu" sur RTL et de "Zone interdite" sur M6, Ophélie Meunier est très attachée à Nice, où elle a notamment fait ses études.

Bons plans, bonnes adresses et une passion pour la socca

Et c’est pour partager ses bons plans et ses souvenirs niçois que la jeune femme, pour RTL, nous a invité à Nice en partageant, ce mardi matin, ses bons plans, ses bonnes adresses et notamment sa passion de la socca.

Cette démarche s’inscrit dans une pastille RTL qui permet à ses grandes voix de raconter leur région natale. Ainsi Laurent Ruquier parlait de Lyon ce lundi et Cyril Lignac nous emmènera dans l’Aveyron en fin de semaine.

Une manière de faire briller certaines régions de France à travers des ambassadeurs de prestige.

