On vous présente le dernier recueil de Deligne, le caricaturiste de Nice-Matin

Deligne est un dessinateur que vous connaissez bien puisque vous pouvez apprécier son talent dans nos colonnes et même à la télévision où, de temps en temps, il croque en direct les invités de La Revue de presse sur Paris Première.

Deligne vient de publier son cinquième album pour railler les réseaux sociaux, d’où son titre : Les Zéros Sociaux.

Une façon de dire que, finalement, il n’y a plus du tout de lien social puisque les échanges ne se font plus qu’à travers des écrans d’ordinateurs, de tablettes ou de téléphones.

Cet album est une compilation de dessins qui ont été...