On vous dit tout sur les Sérénissimes de l'humour de Monaco

Fabrice Eboué, Jeanfi Janssens, Noëlle Perna et Anne Roumanoff. Voilà, dans l’ordre de passage sur les scènes du Grimaldi Forum, du 20 au 23 mars, l’affiche des Sérénissimes de l’humour 2019. Ce sera la 14e édition de ce festival créé en 2006 par Salim Zeghdar, le boss de Monaco Live Productions, un peu par hasard d’ailleurs, au cours d’une soirée parisienne.

Quatorze ans plus tard, les Sérénissimes de l’humour ont atteint l’âge de raison. Le mois de mars est ancré dans l’agenda. "Toutes les productions françaises ont ce festival dans leur tournée, se réjouit aujourd’hui Salim Zeghdar. On nous connaît bien, maintenant."

Messmer espéré

Mais ce n’est pas pour autant que tout roule tout seul. Une affiche comme celle qui attend le public dans un mois et demi se construit un ou deux ans à l’avance. Deux personnes sont aux commandes de cette machine de l’humour : Salim Zeghdar, donc, et Emmanuelle Terrisse, sa chef de projet.

"Comme les chanteurs, explique Salim Zeghdar, les humoristes créent un spectacle avant d’entamer une tournée. En fonction des disponibilités du Grimaldi Forum, nous fixons une date, désormais bien calée en mars, hors vacances scolaires. Je contacte alors les productions et je regarde si les artistes que je souhaite inviter tournent à cette période."

Grâce à son partenaire historique, la radio Rire & Chansons, le patron du festival sait aussi, en off, que tel ou tel artiste prépare un spectacle et qu’une tournée est envisagée au moment des Sérénissimes.

"Dès lors, je contacte la production et je me positionne." Ainsi, Salim Zeghdar travaille déjà sur les éditions de 2020 et 2021. Il aimerait bien faire revenir Jarry et décrocher Messmer, cet artiste québécois qui pratique l’hypnose sur scène. Il rêverait aussi de convaincre la reine du rire en France, Florence Foresti, de venir à Monaco. Compliqué pour une artiste qui remplit des Zénith…

Foresti pour La quinzième ?

Le format des Sérénissimes de l’humour est désormais bien établi. "La programmation est hétéroclite, avec des snipers et des petits nouveaux", sourit Salim Zeghdar.

Les snipers, ce sont les têtes d’affiche qui rempliront la salle des Princes et ses 2.000 places. En l’occurrence, Fabrice Eboué, la star de cette édition, et Noëlle Perna, la locale de l’épreuve, également marraine des Sérénissimes, la plus programmée depuis quatorze ans. Anne Roumanoff, qui séduit un public familial, sera programmée dans la salle Prince-Pierre (800 places). Enfin, Jenfi Janssen, le nouveau talent de cette édition, sera sur la scène de la salle Camille-Blanc (400 places).

Des nouveaux talents devenus des stars de l’humour, le festival monégasque en a vu passer. Tano est probablement le meilleur exemple de ce tremplin que peuvent être les Sérénissimes de l’humour.

Quatorze ans, c’est véritablement l’âge de la maturité pour ce festival, bien installé dans le calendrier et dans son format. Et pour les 15 ans, une idée? "J’aimerais n’avoir que des têtes d’affiche sur une semaine. Et pourquoi pas Florence Foresti?" Oui, pourquoi pas?





Savoir +

Sérénissimes de l’humour : du 20 au 23 mars au Grimaldi Forum.

Tarifs : 40/50 € (38/43 € en passant par le réseau Fnac).

Billetterie : www.grimaldiforum.com ; par téléphone au +377 99 99 3 000 (du mardi au samedi) ou sur tous les réseaux fnac.com, tickenet.com