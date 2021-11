"On voulait raconter ce monde que l’on s’est inventé, fabriqué": premier épisode de "L’amour est toujours flou" ce lundi soir du Canal+

C’est une histoire de vie peu commune. Romane Bohringer et Philippe Rebbot se sont rencontrés et ont eu deux enfants. Mais ils se sont séparés. Incapables de vivre sans l’autre mais surtout pour leurs enfants, ils ont inventé le concept du "sépartement", deux appartements reliés par un couloir commun où tout le monde vit. Cette histoire, authentique, les deux acteurs l’ont raconté dans un film – L’amour flou – qui a connu un vrai succès populaire. Cette fois, c’est en série, pour Canal+, que le duo raconte la suite de leur vie. Romane Bohringer revient sur les dessous de cette SéVNI (Série Volante Non Identifiée) qui fait du bien.

Dans quel contexte s’est déroulée la déclinaison de votre film en série?

Le film était une aventure folle, miraculeuse, c’était notre vie et on voulait universaliser ce qui arrivait dans notre quotidien. Et en marge de la sortie du film, on a beaucoup rencontré de spectateurs, on a débattu, on a partagé avec le public. Il s’est passé quelque chose car je pense que cette promesse, que tous les parents font à leur enfant, d’inventer un monde meilleur, parlait aux gens. On n’était pas forcément prêt pour faire une suite et puis Canal+ est venu nous voir deux ans après la sortie du film.



L’idée était de décliner ça en série, on était tenté mais on avait aussi peur d’y perdre ce qui avait fait le succès du film. On a commencé par écrire trois épisodes, comme demandé par Canal, et on avait beaucoup trop de matière au final, alors on a écrit pendant neuf mois. L’écriture d’une série est différente, c’est plus dense, il faut penser à la trame, aux arches, aux cliffhangers, on a appris en écrivant.

Parfois il est difficile de cerner la fiction de la réalité dans la série.

On voulait raconter ce monde que l’on s’est inventé, fabriqué. C’est vraiment notre appartement, c’est vraiment notre famille, nos voisins, nos vies. C’est une fable qui englobe nos amis, notre famille, nos parents, notre entourage. Cette série, c’est aussi Philippe et moi. Lui a ce côté plus poétique, moi j’ai cette peur organique de la rupture qui m’habite.

C’est une série qui déculpabilise aussi, on y parle des fins de mois difficiles, du vieillissement, du couple, de l’éducation...

Comme tout le monde, on essaie d’être un bon citoyen, un bon parent, un bon amoureux, mais on n’y arrive pas forcément. On doute sans arrêt de nos choix, on voudrait être meilleur mais on fait à notre manière. C’est une série qui raconte plein de choses mais on voulait aussi parler des autres, des gens autour de nous, des liens inaltérables. Devenir maman, c’était un Graal pour moi alors pour préserver ça, on a inventé cette géographie avec Philippe. Cet endroit qui m’émeut tous les jours et dans lequel on vit encore. C’est un lien unique autour de nos enfants.

On est chez vous en permanence mais il n’y a pas de sentiment d’intrusion...

Le paradoxe de cette série, c’est que Philippe et moi, on est très pudique. Je suis très timide et on se livre tels qu’on est pourtant. On aime beaucoup rire et il fallait trouver un bon équilibre entre mon intensité et la distance de Philippe. Notre pudeur fait que l’on ne peut partager notre quotidien que par la drôlerie et l’autodérision. Le sourire est la politesse du désespoir, c’est notre ton. C’est fondamentalement ce que l’on est tout en poussant le curseur à son extrémité. On s’est amusé de nos travers, de nos imperfections, de nos défauts, de notre côté bobo. J’avais beaucoup d’inspiration pour cette série comme les films italiens de Nanni Moretti.

Il y a peu de personnages de fictions dans la série mais il y a ceux joués par Eric Caravaca et Monica Bellucci?

Ce sont les deux personnages nouveaux par rapport au film. Au départ, je voulais que Patrick, le personnage joué par Eric Caravaca, revienne à un non-acteur. Mais c’était trop lourd, trop dangereux d’incarner ce personnage pour quelqu’un qui n’est pas habitué. C’est un peu pareil pour Monica Bellucci, ils ont apporté une touche de fiction car on ne voulait pas faire un documentaire. Eux, ce sont des personnages de comédie et c’est ce que l’on voulait. C’est la vie d’après qui rentre chez nous et j’étais terrifiée à l’idée de leur demander de venir jouer dans la série, j’étais à la tête d’une entreprise qui me dépassait, j’en tremblais.

L’amour flou, ce lundi soir à 21h05, sur Canal+.