On sait (presque) où commencera le prochain roman de l'écrivain antibois Guillaume Musso

C’est le 5 mars 2024 que sortira en librairie le nouveau roman de Guillaume Musso. On en connaît déjà le titre: Quelqu’un d’autre.

Mais pour ce qui est de la trame du récit, les spéculations vont bon train depuis que l’écrivain à succès a partagé une photo mystérieuse sur son compte Instagram, accompagnée d’un message qui ne l’est pas moins: "Mon prochain roman commencera ici... (ou presque)".

Une mer d’émeraude et un chêne qui évoque la Provence au premier plan. Un décor de rêve, que des bateaux au mouillage n’entament pas. Cela ressemble à un coin paradisiaque de la Côte d’Azur en plein été.

Les premiers fans du romancier n’ont pas manqué de donner leur avis sur le sujet, en commentaires, citant à plusieurs reprise les célèbres Iles de Lérins, au large de Cannes.

On sait que Guillaume Musso est natif d’Antibes où il a découvert les livres (enfin plus des BD à l’époque) dans la bibliothèque municipale où travaillait sa mère. Alors d’Antibes à Lérins... il n’y a qu’un pas! Mais ses plus fervents lecteurs sont peut-être aussi de là-bas. Aussi est-ce peut-être pour cela qu’ils croient reconnaître ce coin? Parce que certaines plages paradisiaques du Var peuvent aussi ressembler à ce décor comme deux gouttes d’eau. Suspense insoutenable...

Si l’écrivain traduit en 47 langues, premier en terme de ventes en France a été un temps professeur dans le Sud de la France, il a depuis 2001 sorti des opus (un par an en moyenne! ) qui se passent autant sur la Côte d’Azur, qu’à Paris ou New-York, comme le célèbre "Central Park" (XO éditions).

Alors, comment savoir? Rien qu’en 2022, ses livres se sont écoulés à 1,3 million d’exemplaires. Alors on ne doute pas que certains se précipitent déjà sur les préventes du prochain, pour mettre un terme au plus vite à ces 3 mois d’attente. Joli coup, Mr Musso!