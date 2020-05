On révise ses classiques avec Gabriel García Márquez et Charlie Chaplin

Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez

L’esprit latino à quelque chose de fascinant. Sur le continent sud-américain, fusionnent sans encombre les modes de pensées incompatibles. La magie se mêle à la logique. Le rationalisme et le fantastique flirtent dans une harmonie déconcertante. Quant à la chimère et au réel, ils sont quasiment mari et femme.

S’il ne fallait qu’un livre pour appréhender cet état d’esprit sans voyager, ce serait Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez. Édité en 1967, ce roman-fleuve (460 pages) raconte l’épopée de la famille Buendia sur six générations, dans le village imaginaire de Macondo, en Colombie, qui s’agrandit et attire de nouveaux arrivants.

Que tous ceux qui aiment les histoires bien cadrées, avec un nombre serré de personnages passent leur chemin. Les autres, accrochez-vous un peu à cet arbre généalogique tortueux où tout se mêle, se coupe, se défait.

On est parfois noyé devant le passage du temps et cette narration qui ne laisse aucun répit. On goûte aux splendeurs de Macondo dans son âge d’or, aux misères de la guerre, au parfum scandaleux de l’inceste, aux charmes de femmes et à la folie des hommes. On croise en route les petits poissons en or du Colonel, les Libéraux, un galion espagnol échoué et même une queue de cochon! Vous avez dit décadent?

Les mots de Márquez rappellent encore que nous sommes en terre de conteur, chez le géant colombien de la littérature, Nobel au demi-siècle marqué de quelques pierres magiques comme L’Amour au temps du choléra. La brièveté, dans laquelle il excelle, vaut tous les flots romanesques. Et on s’y laisse emporter...

Les Temps modernes de Charlie Chaplin

Qui n’a pas un jour rêvé de faire comme Charlie Chaplin? Passer une nuit dans un grand magasin. S’amuser au rayon des jouets. Dormir dans des draps luxueux. Faire du patin à roulettes dans les allées. C’est une des idées saugrenues et géniales qui peuplent Les Temps modernes.

Il y a aussi celle de l’ouvrier qui se transforme en robot détraqué et se fait avaler par une machine ou du serveur qui joue les stars de music-hall dans un restaurant. Drôlissime. Nous sommes en 1936 quand sort le premier film parlant de Chaplin. Le son est déjà bien installé dans le paysage hollywoodien.

Charlie, comme de nombreuses stars du muet, ne voit pas d’un bon œil l’avènement du verbe. Mais le pape du mime et du geste ne peut se résoudre à ignorer cette technique. Il réfléchit et retourne alors la technologie contre elle-même et ceux qui en tirent profit – la classe dirigeante.

Un point de vue critique qu’il poursuit dans le propos du film, autour de la mécanisation progressive des sociétés et la lutte des individus contre le rouleau compresseur du progrès. Toujours avec un humour ingénieux!