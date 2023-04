On a vu "Faux-semblants" à Canneseries, la série inspirée du film de David Cronenberg avec Rachel Weisz

Ames sensibles, s’abstenir. "Faux-semblants", film mythique de David Cronenberg sorti en 1988 mettait en scène les frères Beverly et Elliot Mantle, interprétés par Jeremy Irons, deux gynécologues réputés mais également jumeaux monozygotes qui partagent absolument tout: appartement, clinique, femmes. Mais quand Claire – jouée par Geneviève Bujold – consulte Beverly, ce dernier en tombe amoureux mais refuse de la "partager" avec son frère. Et c’est le début d’une descente dans l’antre de la folie.

Un binôme qui repousse les limites

C’est cette histoire complètement folle qu’Amazon Prime Video a décidé de revisiter sous le format d’une série avec Rachel Weisz dans le rôle principal et Alice Birch – showrunneuse de "Normal people" et "Conversations with friends" – à l’écriture.

En gardant les mêmes prénoms, Elliot et Beverly, l’histoire nous amène dans le sillage de jumelles reconnues dans l’univers de la médecine avec un objectif particulier: changer la façon dont les femmes mettent leurs enfants au monde.

Ce binôme repousse tout, y compris les limites de l’éthique médicale.

En compétition officielle à Canneseries, cette série de six épisodes fut la première création américaine à s’inviter en compétition officielle au sein du festival cannois.

Une première qui n’est pas passée inaperçue, surtout pour Rachel Weisz, Oscarisée pour "The Constant Gardener", qui a dû s’employer à jouer les jumelles, deux personnages différents. "Ce n’est pas si difficile, on change de coupe de cheveux, rigole-t-elle. C’était très étrange au début du tournage, c’est la première fois que je me retrouvais devant un tel challenge d’actrice, jouer des jumelles qui sont si similaires et pourtant si différentes."

"À l’écriture, c’était une mission très difficile, rembobine Alice Birch. Je devais bien définir les limites entre les deux femmes. J’ai rencontré des jumeaux durant mon processus d’écriture mais je n’ai pas voulu trop m’en inspirer, les jumeaux sont parfois très extrêmes dans leurs réactions."

Rachel Weisz, fan du film original

Pour Rachel Weisz, cette série est une première puisque l’actrice se fait extrêmement rare en dehors du cinéma. "C’est l’idée d’Alice", rigole Weisz. "La télévision était l’endroit parfait pour développer cette histoire en longueur, on peut prendre le temps, en plus de six heures", embraye Alice Birch.

Les deux femmes, très complices, ont une vision très différente de l’œuvre originale de David Cronenberg. Alice Birch, elle, n’avait jamais vu le film avant de se lancer dans l’écriture, "j’ai commencé mon travail d’écriture en regardant le film, c’était la base". Son de cloche différent chez l’actrice principale: "J’étais une grande fan, je l’ai vu au cinéma à sa sortie en salles, étaye Weisz. J’étais fascinée par le côté érotique, la psychologie du film, et la relation entre les jumeaux joués par Jeremy Irons. J’étais subjuguée par une telle performance. Le film était si parfait que je ne me suis pas mis de pression pour la série car je savais que l’on ferait quelque chose de différent. J’ai encore en mémoire la prestation de Geneviève Bujold, ça m’avait marqué alors que j’étais très jeune à l’époque."

Présenter un film à Cannes est toujours particulier, il en va de même pour une série. "Cannes, c’est le glamour, c’est le prestige, c’est toujours un moment à part", conclut Rachel Weisz. Pour Alice Birch, c’est encore plus pregnant puisque la jeune scénariste anglaise n’était encore jamais venue sur la Croisette avant d’y présenter "Faux-semblants". Le début d’une longue série? On l’espère pour elle, car à 37 ans, la scénariste a déjà un CV qui force le respect.

"Faux semblants", disponible sur Amazon Prime Video.