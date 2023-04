On a découvert la dernière demeure de Picasso à Mougins... On vous raconte!

L’actuel propriétaire, l’homme d’affaires néo-zélandais Rayo Withanage, nous ayant donné l’autorisation exceptionnelle d’accéder aux jardins de ce lieu rebaptisé "Le Château de vie", cinquante ans jour pour jour après la disparition du maître.

800m2 et 38 pièces

(Photo Bridge F61)

Nimbée d’une lumière onirique, l’immense bâtisse de 800mètres carrés, qui abrite 38 pièces, offre à nos regards des façades recouvertes d’un spectaculaire foisonnement de glycines, dont le parfum entêtant embaume l’atmosphère. À deux pas des jardins remplis d’essences méditerranéennes. Comme si la végétation elle-même, en ce lieu dont chaque élément a été témoin d’une énergie artistique hors du commun, en avait conservé un élan vital puissant... Agrandie de deux ateliers, cette demeure érigée sur trois hectares à deux pas de la chapelle Notre-Dame-de-Vie (où l’on peut découvrir l’exposition temporaire de Beth Carter, ainsi que les photos de Lucien Clergue) a été acquise par Picasso en 1961. Jouissant d’une vue somptueuse sur la baie de Cannes et l’Estérel, elle est devenue le théâtre secret de son génie créatif.

Mougins, dès 1936

(Photo Lucien Clergue)

L’histoire d’amour de Picasso avec Mougins débute bien avant. À l’été 1936, son ami Fernand Léger, qui loge alors au village, l’invite à quitter Paris pour l’y rejoindre.

Le Malaguène ne se fait pas prier, et sitôt arrivé, pose ses valises à la pension "Vaste Horizon", où il reviendra à plusieurs reprises jusqu’en 1938. S’enivrant du panorama baigné de soleil, il y vit des moments hors du temps avec Dora Maar et ses amis surréalistes, Man Ray, Paul Éluard, gravés à jamais sur les instantanés qui ornent les murs de la chambre "Pablo Picasso".

Période la plus productive de sa vie

(Photo idée 7 xxxxx)

Sculptures en tôle pliée, maquettes en cageot et en bois, peintures, gravures... "Le Mas" devient un atelier de fabrication XXL. Un gigantesque capharnaüm, imprégné de l’odeur des peintures et des vernis sur les toiles pas encore sèches. Picasso lui-même qualifie les pièces où il crée de "bric-à-brac". C’est là qu’il peint notamment "Nu assis dans un fauteuil" (1963) ou "Femme nue au collier", en 1968. Un corps de travail qui a depuis été évalué à 3 milliards de dollars. Et selon la légende, le domaine recèlerait toujours, cinquante ans après, de trésors méconnus...

Un cadeau à Jacqueline Roque

Lorsqu’il épouse, en 1961, Jacqueline Roque, sa compagne depuis 1953, l’artiste vit entre sa villa "La Californie" à Cannes (achetée en 1955) et le château de Vauvenargues, dans les Bouches-du-Rhône (1958).

La construction d’une haie d’immeubles le privant de la vue sur la mer qu’il chérissait tant entraîne son départ de "La Californie". Jacqueline refuse de s’installer à Vauvenargues qui est trop isolé. Picasso a en outre 80 ans et ne peut habiter trop loin d’un centre médical.

Il acquiert enfin "Le Mas Notre-Dame de Vie", qu’il offre en cadeau de mariage à Jacqueline. Le couple s’y installe avec ses chiens, chats et perruches.

Des Guinness à Salvador Dali

Convié bien des années plus tard par les Guinness, la célèbre famille de brasseurs irlandais, alors propriétaires des lieux, Picasso découvre le "Mas Notre-Dame-de-Vie". À l’instar des personnages extraordinaires qui se sont frayé un chemin jusqu’à ses portes au cours des décennies, de Winston Churchill à Francis Scott Fitzgerald en passant par Ernest Hemingway, Salvador Dali, Charlie Chaplin, Édith Piaf et plus tard les Rolling Stones, Picasso en devient un visiteur régulier. Et caresse dès lors le rêve de s’installer.

"Il n’aimait pas la cloche matinale"

En charge de l’entretien dominical de la chapelle Notre-Dame-de-Vie, Maryse Collet a gardé un souvenir fort de Picasso: « Maryse se souvient aussi des rares balades de l’artiste au village, où il aimait à se rendre chez l’épicière, Marie. Et se sustenter à L’Amandier. Voyant arriver, un jour où il y déjeunait avec l’acteur Charles Vanel, une petite en tenue de communiante, Picasso l’a croquée sur un bout de papier... Qu’il a fait disparaître dès que l’un des convives a fait remarquer sa présence!

Et demain?

(Photo Ashton Keiditsch)

Habitée par Jacqueline Roque jusqu’à sa mort en 1986, la maison de Picasso est passée entre les mains d’un marchand et amateur d’art néerlandais qui investit des millions d’euros dans d’importants travaux de rénovation. Il remit le mas à neuf, tout en préservant chaque détail de l’atelier de l’artiste. Ainsi, l’on peut voir encore des palettes. En 2017, le mas est vendu par la belle-fille de Picasso, Catherine Hutin. Le nouveau propriétaire, Rayo Withanage (en photo) y prévoit des rénovations. Et laisse entendre que le domaine pourrait même un jour rouvrir ses portes, et accueillir une nouvelle génération d’artistes...