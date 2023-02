Olivier de Benoist, Arnaud Ducret, Elodie Poux... Découvrez le programme des Sérénissimes de l'humour à Monaco

Elodie Poux, Le syndrome du papillon, le mardi 14 mars à 20h

Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste? À cette question, très souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières: avec un spectacle!

De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Elodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur! Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part...

Tarif: 42 euros.

Olivier De Benoist, Le petit dernier, le mercredi 15 mars à 20h

À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show. Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle. Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore: ses enfants.

Tarif : 42 euros.

Arnaud Ducret, That’s life, le jeudi 16 mars à 20 h

5 ans qu’Arnaud Ducret n’était pas remonté sur scène. C’était trop pour lui!

Tarif: 42 euros.

Jeremy Ferrari, Anesthésie générale, le vendredi 17 mars à 20h

Tarif: 42 euros.

Plateau multi-artistes, le samedi 18 mars à 20h

5 nouveaux talents, 20 minutes chacun pour vous offrir le meilleur de leur spectacle, 1h30 de rire, Quoi de plus ? Avec Alex Fredo, Yann Guillarme, Antonia de Rendinger, Tareek, Pierre Thevenoux

Tarif: 25 euros.