Nouvelle Ere #2 - découvrez les confidences de Lambert Wilson

Découvrez dans ce deuxième numéro, notre longue interview inédite de Lambert Wilson, incarnation parfaite de l'esprit Nouvelle Ere avec son élégance masculine “à la française” et sa maturité décontractée. Mais pas seulement ! Vous pourrez aussi lire les portraits de Caroline Ida Ours, silver égérie des marques qui osent ; et faire la rencontre de femmes qui font bouger notre territoire : de Patricia Ricard à Régine Sumeire ou Virginie Broquet, des entrepreneuses extraordinaires. Laissez-vous inspirer par l'allure du nouveau combi Volkswagen, les looks de notre rubrique phare "Ridés et Stylés" ou notre portfolio "Muscles". Plongez dans notre dossier sur la revanche des quinquas à l'écran. Le nouveau numéro de Nouvelle Ere s'intéresse aussi à la vie de ses lecteurs avec de beaux témoignages sur l'amour ou le coming-out à 50 ans... Enfin plongez dans la richesse de notre patrimoine avec une visite privée de la Villa Domergue à Cannes. Fidèle à notre promesse de vous raconter la Côte d'Azur, vous pourrez (re)plonger dans le faste des soirées de galas de l'amfAR pendant le Festival de Cannes. Et on vous réserve bien d'autres surprises! Bref, apprenez, picorez, enivrez-vous...

Je veux être un vieillard beau, en forme, tonique!" Lambert Wilson

Patrick Swirc, Dingo, Grégoire Bosc-Bierne, Franz Chavaroche, Archives Nice-Matin et DR.

Manifesto: On met longtemps à devenir jeune Nous qui avons pensé Nouvelle Ère, nous en sommes persuadés. Alors si vous aussi, vous partagez l’idée que le vieux est l’ami du mieux, ce magazine est fait pour vous. Ici, la ride a du style, le muscle n’est pas minuscule et le cerveau ne fait pas des ronds dans l’eau. Et qu’importe l’âge! A 52, 66 ou 79 ans: il n’est pas (encore) interdit de profiter, jouir et surtout réfléchir. Avec panache, intelligence, et un brin d’impertinence. Le passé sert définitivement l’avenir. La preuve, à l’époque du tout numérique, nous avons fait le pari de l’indémodable objet de désir: le papier.

