"Notre but est de donner du plaisir au public": Cecilia Bartoli évoque la saison 2023-2024 de l'Opéra de Monte-Carlo

"Quand je regarde ma saison, je me dis: ‘‘Ah Cecilia, c’est bien’’!", affirme-t-elle avec le sourire. Le programme se déroule en grand sur une affiche trônant sur le mur au-dessus de son bureau.

La saison 2023-2024, Cecilia Bartoli la considère comme sa vraie première en Principauté, dans ses habits de directrice de l’Opéra de Monte-Carlo.

La précédente, elle n’en avait programmé que la deuxième partie après le passage de flambeau avec Jean-Louis Grinda. Cette fois elle a tout pensé.

De ce récital hommage à Caruso donné pour le gala de la Fête nationale, aux grands opéras qui jalonnent le calendrier de novembre à mai.

Le Don Carlo, à l’affiche encore ce dimanche à 15 heures au Grimaldi Forum a placé le curseur entre tradition et modernité dans une mise en scène technologique et spectaculaire.

Un relief qui sera le fil conducteur de la saison. "Je donne tout mon cœur et toute ma passion et nous verrons si le public aime", souffle-t-elle. Pour l’heure, les retours positifs la rassurent…

Après Don Carlo, Le Fantôme de l’Opéra tiendra l’affiche de la Salle Garnier vingt soirées en décembre ? Une comédie musicale dans un temple de l’opéra, c’est un pari…

Ah oui! C’est un vrai pari. [rires] Mais je suis heureuse de dire que les vingt représentations sont pratiquement toutes complètes. Tout le mois de décembre, le théâtre était toujours fermé. Je me suis dit que ce n’était pas possible, que pendant les fêtes le public va venir. C’est aussi une petite révolution Bartoli. [rires] Il faut oser je crois, et pour oser, avoir de bons arguments. Il y a quelques années j’ai programmé à Salzbourg: West Side Story. Quand j’ai proposé ce spectacle beaucoup de gens m’ont dit: "Mais quelle idée! Non! Notre festival c’est de la musique classique!". Alors que c’est un chef-d’œuvre de Leonard Bernstein qui d’ailleurs pour son enregistrement studio avait choisi de grandes voix: celle de Kiri Te Kanawa dans le rôle de Maria et José Carreras dans celui de Tony. Nous l’avons fait et ça a été un très grand succès.

Pourquoi avoir choisi Le Fantôme de l’Opéra pour Monaco?

Étonnamment, le spectacle n’a jamais été joué à l’opéra Garnier à Paris, où se déroule toute l’histoire. J’ai fait ce lien dans ma tête, que ce même Garnier a construit notre salle à Monte-Carlo. J’ai d’ailleurs découvert que la Principauté a prêté de l’argent à l’Opéra de Paris pour terminer leur bâtiment et ils ont eu la possibilité trois ans après, de construire la Salle Garnier à Monte-Carlo. Alors finalement, Le Fantôme de l’Opéra va être joué dans un théâtre construit par Charles Garnier! Alors que ce spectacle, devenu un classique d’Andrew Lloyd Webber n’a jamais été donné ni à Monaco, ni sur la Côte d’Azur. C’est l’occasion, peut-être, d’inspirer une nouvelle génération de public. Et quand je vois le niveau des réservations, c’est que l’idée a été bonne…

Toujours pour décembre, vous avez collaboré avec la compagnie des Ballets et organisé en septembre une académie lyrique pour caster des voix qui accompagneront le spectacle L’Enfant et les sortilèges de Jean-Christophe Maillot…

C’est vrai. L’idée est d’avoir la jeune génération de chanteurs sur scène. Et nous allons continuer avec cette académie ou nous aimerions chaque année travailler sur des œuvres et donner la possibilité pour les jeunes qui commencent à travailler dans ce métier de partager la scène avec de grands chanteurs. C’est comme cela que l’on apprend. Je suis heureuse de la production de ce spectacle de Maurice Ravel, qui était une des œuvres préférées du prince Rainier III m’a confié la princesse Caroline. Et L’Enfant et les sortilèges a été créé en 1925, à l’Opéra de Monte-Carlo. Comme pas mal de spectacles qui ont eu leurs premières à Monaco: La Rondine de Puccini, le Don Quichotte de Massenet. J’aimerais au fil des saisons, petit à petit, proposer ces spectacles dont les premières ont eu lieu à Monaco. Une manière de revenir au patrimoine de ce théâtre.

Dans votre première saison totale de directrice, vous serez sur scène, en janvier pour incarner Cléopâtre… un autre défi!

Je n’ai pas encore mis le costume. [rires] Cet opéra d’Haendel, Giulio Cesare in Egitto, nous venons de le jouer en version concert en tournée avec les Musiciens du Prince à Amsterdam, au théâtre des Champs-Élysées à Paris, à Bruxelles, à Cologne. Alors je peux dire que nous sommes déjà bien préparés musicalement. Et je fais confiance à Davide Livermore pour la mise en scène de cette production que nous jouerons aussi à Vienne, en juillet, pour leur semaine baroque.

Et que dire de ce "duel" que vous prévoyez avec John Malkovich en avril?

J‘ai hâte de travailler avec lui, je suis sûre que je vais beaucoup apprendre à ses côtés, on est toujours imprégné par les grands artistes et John Malkovich est un acteur que j’aime particulièrement. Il sera dans ce spectacle Their Master’s Voice, une sorte de Nicola Porpora, le grand compositeur du XVIIIe siècle, maître de chant du célèbre Farinelli et nous évoquerons ce rapport entre le maître et l’élève, entourés par les musiciens du Prince.

Depuis que vous dirigez l’Opéra de Monte-Carlo, vous avez convié deux fois votre ami le chef d’orchestre Daniel Barenboim qui, à chaque fois a dû reporter sa venue en Principauté pour raisons de santé. Avez-vous de ces nouvelles?

Je l’ai eu récemment pour lui fêter son anniversaire [le 15 novembre dernier, NDLR]. Il se soigne, mais ce n’est pas facile pour le pauvre Daniel. Nous espérons qu’il se rétablisse. Je sais que la situation en Israël le déprime beaucoup, lui qui a tellement œuvré avec son orchestre pour trouver un chemin de paix. C’est un moment très difficile pour lui…

Dans cette période noire du monde, la musique peut être une échappatoire?

L’être humain est bizarre quand on pense que l’Histoire devrait nous donner à réfléchir, à éviter de refaire les mêmes erreurs. Je vois la musique comme une langue très forte qui n’a pas de barrières, qui peut nous aider à trouver une paix dans ce moment. C’est une raison de faire des spectacles et que le public les aime: créer des souvenirs. Les grands souvenirs, on les garde en mémoire, ils parlent à notre cœur et nous aident dans les moments, que l’on peut tous traverser dans une vie, pour nous aider à remonter. Notre but est de donner du plaisir à notre public.