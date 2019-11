Nos cinq idées de sorties pour votre week-end entre Monaco et Menton

Le temps d’une journée, la promenade du Soleil de Menton est rendue piétonne. Promeneurs, cyclistes ou fans de trottinettes, soyez au rendez-vous de cette balade ludique le long de la Grande bleue.

L’occasion aussi de flâner et de profiter des animations: marché artisanal et bio, location de vélos et trottinettes électriques ou non, promenades à dos d’âne, activités de bien-être, concerts, activités de bien-être. Sans oublier l’association "Menton beach" et le volley-ball club qui accueillent débutants et confirmés sur le terrain communal de beach-volley, situé en bas du Borrigo.

Savoir+

Dimanche de 9h à 18h sur la promenade du Soleil.